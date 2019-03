"Arsenal" futbolisti Eiropas līgas ceturtdaļfinālā tiksies ar "Napoli"

Savukārt citam Londonas klubam "Chelsea" ceturtdaļfinālā būs jātiekas ar Čehijas komandu Prāgas "Slavia". Citā pārī Portugāles vienība Lisabonas "Benfica" spēkosies ar Frankfurtes "Eintracht" no Vācijas, kamēr divu Spānijas klubu duelī "Villarreal" tiksies ar "Valencia".

Ceturtdaļfināla spēles notiks 11. un 18.aprīlī, bet uzvarētājs divu spēļu summā iekļūs pusfinālā.

Savukārt pusfinālā "Arsenal" un "Napoli" pāra uzvarētāja tiksies ar "Villarreal" vai "Valencia", kamēr "Chelsea"/"Slavia" spēkosies ar "Benfica"/"Eintracht".

"Arsenal" pret Itālijas klubiem līdz šim veicies labi, jo tā uzvarējusi astoņos no desmit Eirokausu izslēgšanas turnīru dueļiem, bet savā laukumā pret itāļu vienībām Anglijas galvaspilsētas komanda guvusi piecas uzvaras pēc kārtas. Tikmēr "Napoli" ne reizi nav spējusi uzvarēt kādā no mačiem Anglijā, kamēr izdevies triumfēt piecās no septiņām cīņām savā laukumā. Neapoles kluba galvenais treneris Karlo Ančeloti savulaik vadīja "Chelsea", un pret "Arsenal" viņš četros mačos guva trīs uzvaras un vienreiz spēlēja neizšķirti.

Savukārt "Chelsea" čehu komandām nav zaudējusi sešās spēlēs pēc kārtas, kamēr "Slavia" smagākais zaudējums Eirokausos tika piedzīvots 2007./08.gada UEFA Čempionu līgā tieši pret Londonas klubu "Arsenal" (0:7). Tikmēr "Benfica" ir Vācijas komandām zaudējusi trīs mačos pēc kārtas, kamēr "Eintracht" līdz šim vienīgo reizi pret kādu no Portugāles vienībām spēlēja 2014.gadā Eiropas līgā, kad divreiz cīnījās neizšķirti ar "Porto".

Tikmēr "Valencia" un "Villarreal" savā starpā tikās 2004.gada UEFA Kausa pusfinālā, kad divu maču summā panākumu guva Valensijas klubs, pēcāk uzvarot arī visā turnīrā.

UEFA Eiropas līgas fināls notiks 29.maijā Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Iepriekšējā sezonā par UEFA Eiropas līgas uzvarētājiem kļuva Spānijas klubs Madrides "Atletico", kas finālā ar 3:0 pārspēja Marseļas "Olympique" no Francijas.

UEFA Eiropas līgas ceturtdaļfināla izlozes rezultāti:

Londonas "Arsenal" (Anglija) - "Napoli" (Itālija).

"Villarreal" (Spānija) - "Valencia" (Spānija);

Lisabonas "Benfica" (Portugāle) - Frankfurtes "Eintracht" (Vācija);

Prāgas "Slavia" (Čehija) - Londonas "Chelsea" (Anglija).