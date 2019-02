Līdz ar to par šī perioda ievērojamāko darījumu kļuvusi latviešu zvaigznes Kristapa Porziņģa pāreja no Ņujorkas "Knicks" uz Dalasas "Mavericks".

Porziņģis ievērojamā maiņas darījumā pirms nedēļas nokļuva Dalasas "Mavericks" komandā. Vēl uz šo vienību devušies Tims Hārdevejs juniors, Kortnijs Lī un Trejs Burks, kamēr uz "Knicks" aizmainīti Deandrē Džordans, Deniss Smits juniors, Veslijs Metjūss un divas izvēles tiesības drafta pirmajā kārtā.

Ceturtdien "Knicks" atbrīvoja turku centra spēlētāju Enesu Kanteru, par kura pāreju jau tika runāts labu laiku, kā arī pagājušajā nedēļā iegūto Metjūsu. Kā ziņo ESPN, par Kanteru interesi izrāda vairākas komandas, tajā skaitā arī spēcīgā Bostonas "Celtics".

Pašlaik 26 gadus vecais Kanters šajā sezonā 44 spēlēs vidēji guvis 14,0 punktus un izcīnījis 10,5 atlēkušās bumbas.

"Knicks" ar desmit uzvarām 53 spēlēs ir vājākā komanda visā līgā.

Citā maiņas darījuma ceturtdien 2017.gada drafta pirmais numurs Markele Fulcs no Filadelfijas "76ers" nonāca Orlando "Magic" komandā.

Fulcs kopš ienākšanas NBA nav spējis attaisnot uz viņu liktās cerības. Pagājušajā sezonā viņš aizvadīja vien 14 spēles, jo sezonas lielāko daļu basketbolistam bija pleca problēmas.

Šosezon Fulcs nospēlējis 19 mačus, vidēji laukumā pavadot 22,5 minūtes un gūstot 8,2 punktus. Jaunatnes līmenī par talantīgu uzskatītais basketbolists pagaidām nav spējis sakārtot savu metiena tehniku un līdz ar to viņam pieklibo punktu gūšana, jo šosezon viņš realizējis 42% metienus no spēles, 29% tālmetienus un 21 no 37 soda metieniem.

"Magic" ar 23 uzvarām 55 cīņās ieņem desmito vietu Austrumu konferencē.

Jau ziņots, ka lietuviešu centra spēlētājs Jons Valančūns ceturtdien maiņas darījumu pēdējā dienā no Toronto "Raptors" tika aizmainīts uz Memfisas "Grizzlies".

Tāpat uz Memfisu devies Delons Raits un Kelvins Andrē Mailss, kā arī 2024.gada drafta otrās kārtas izvēle, bet "Raptors" pretī saņems spāņu centra spēlētāju Marku Gasolu.

Pašlaik 26 gadus vecais Valančūns šosezon vidēji mačā guvis 12,8 punktus un izcīnījis 7,8 atlēkušās bumbas. Viņš kreisās rokas īkšķa traumas dēļ nav spēlējis kopš 12.decembra, bet tuvākajos mačos bija paredzēta lietuvieša atgriešanās laukumā.

Tikmēr 34 gadus vecais Gasols šosezon caurmērā vienā spēlē iemetis 15,7 punktus, izcīnījis 8,6 atlēkušās bumbas un veicis 4,7 rezultatīvas piespēles, kas starp centriem ir otrs labākais rezultāts aiz Nikolas Jokiča.

Valančūns un Gasols "Raptors" un "Grizzlies" komandas pārstāvēja kopš savām debijas sezonām līgā attiecīgi 2012. un 2008.gadā.

"Raptors" ar 40 uzvarām 56 spēlēs Austrumu konferencē ieņem otro vietu, kamēr "Grizzlies" ar 22 panākumiem 56 cīņās ir 14.pozīcijā Rietumos.