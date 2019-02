25 gadus vecā Priedulēna pagājušajā nedēļā pavēstīja par savas karjeras beigām. Pēc pērn Phjončhanas olimpiskās spēlēs izcīnītās septītās vietas viņai tika veikta ceļgala krustenisko saišu operācija, bet vēlāk viņa uzsāka mācības augstskolā Šveicē. Šīs sezonas pirmajā pusē latviete nestartēja, bet viņas vienīgās sacensības šosezon bija janvārī notikušais Eiropas čempionāts, kur viņa ierindojās 14. vietā.

"Lelde olimpiskajās spēlēs startēja ar sarautām krusteniskajām saitēm. Olimpiādē viņa izdarīja daudz, izcīnot septīto vietu. Pēc tam viņa iestājās augstskolā Šveicē un to ar aktīvo sportu ir grūti savienot, tāpēc pieņēma lēmumu beigt karjeru. Turklāt šī gada Eiropas čempionātu no Kēnigszē trases, kas Leldei ļoti patīk un kur viņa sasniegtu labus rezultātus, pārcēla uz Īglsu," izteicās Dukurs.

Priedulēnas lēmums beigt sportistes karjeru Dukuram nebija pārsteigums.

"Mēs par to jau bijām runājuši. Lelde gribēja labi nobraukt Eiropas čempionātā, taču to pārcēla uz citu trasi, bet Kēnigszē viņai būtu labs rezultāts. Viņai stimuls braukt vairs nebija tik liels, turklāt to ir ļoti sarežģīti apvienot ar mācībām, jo tas aizņem daudz laika," skaidroja Dukurs.

Lai varētu mācīties Šveices augstskolā, Priedulēnai intensīvi vajadzēja apgūt franču valodu, kas arī aizņēmis daudz laika. "Ir žēl, ka Lelde noslēdza karjeru, taču dzīve nesastāv tikai no sporta. Arī tam pienāk gals. Viņa jau no paša sākuma interesējās par duālu karjeru - sports un izglītība, bet realitātē to ir ļoti grūti apvienot," atzina Dukurs. "Priedulēna jau iepriekš pretendēja uz iestāšanos šajā Šveices augstskolā, tomēr viņu nepaņēma, bet pēc tam jau paši piedāvāja. Bija nosacījums, ka īsā laikā Leldei jāapgūst franču valoda, kas arī izdevās. Uzskatu, ka viņas izvēle ir pareiza, jo nekas labs neizdosies, ja katrai no lietām spēj veltīt tikai 50% uzmanības."

Dukurs norādīja, ka Priedulēnas sportistes karjera bijusi gana izdevusies, lai gan viņš tomēr gaidījis vairāk.

"Lelde ir 2016. gada pasaules junioru čempione un vairākkārt izcīnīja ceturtās vietas Pasaules kausa sacensībās, bet viņa bija pelnījusi vairāk. Tomēr septītā vieta Phjončhanas olimpiskajās spēlēs ir ļoti labs rezultāts - četru gadu laikā viņa spēja pakāpties no 14. pozīcijas uz septīto. Par spīti savam mazajam augumam, viņa brauca ļoti labi, cepuri nost. Mazs cinītis, bet liels cīnītājs," norādīja Dukurs.

Pasaules kausa apritē Priedulēna startēja kopš 2012.gadā, labāko rezultātu sasniedzot 2016./2017. gada sezonā, kad kopvērtējumā tika izcīnīta septītā vieta. Pasaules kausa sacensībās viņa izcīnīja četras ceturtās vietas. Pirms trim gadiem Kēngiszē latvieti no goda pjedestāla šķīra tikai viena sekundes simtdaļa.

Tāpat Priedulēna piedalījās četros pasaules čempionātos, labāko rezultātu sasniedzot aizpērn, kad tika izcīnīta septītā vieta.