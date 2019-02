Tiesa, šis cietumsods 56 gadus vecajam Mourinju nebūs jāizcieš, jo Spānijā ļoti reti nevardarbīgiem noziegumiem tiek piešķirtas reālas šādas sankcijas, kas ir mazākas par diviem gadiem, turklāt portugālis šādi grēkojis pirmo reizi.

Tā vietā Mourinju būs jāsamaksā 182 500 eiro naudas sods, kā arī divu miljonu eiro sods par nodokļu nemaksāšanu.

Mourinju tika apsūdzēts par to, ka laika posmā no 2011. līdz 2012.gadam viņš izvairījis no nodokļu maksāšanas aptuveni 3,3 miljonu eiro apmērā. Lai to paveiktu, portugālis radījis ofšoru kompānijas un slēptu savus ienākumus no nodokļu iekasētājiem.

Nodokļus Mourinju nav maksājis par sava tēla pārdošanu, piemēram, balsi, parakstiem un manierismu, kas futbolistiem un treneriem parasti ir ienesīgi darījumi.

Problēmās ar nodokļu maksāšanu Spānijā bijušas tādiem futbolistiem kā Krištianu Ronaldu, Lionels Mesi, Ksavi Alonso, Radamels Falkao, Luka Modričs un Aleksis Sančess.