Atvadies no pūtītēm un nosprostotām porām – kā pareizi kopt problemātisku sejas ādu

Kā parūpēties par problemātisku ādu – ideālā ādas kopšana

Pareizi, gudri izveidots ikdienas ādas kopšanas režīms veiks brīnumus. Tomēr esi pacietīga – var būt nepieciešamas aptuveni sešas nedēļas, lai tu redzētu izmaiņas. Šeit atradīsi vairākus ieteikumus, kā pareizi kopt ādu, kurai ir raksturīga akne.

ATTĪRĪŠANA

Regulāra ādas attīrīšana ir vissvarīgākais solis ikdienas ādas kopšanā. Pārāk spēcīgas sastāvdaļas var kairināt tavu ādu, it īpaši, ja tai ir tendence kļūt sausai (neskatoties uz to, ka tai ir izsitumi). Maigas želejas vai krēmi nomazgās tavu sejas ādu, nenoņemot lipīdus. Ja tava āda ir taukaina, izvēlies putas. Tādas sastāvdaļas kā salicilskābe vai benzoilperoksīds attīrīs ādu un palīdzēs līdzsvarot sebuma izdalīšanos. Populārie melnie kokogles tīrītāji palīdzēs porām nenoslēgties un saglabās vienmērīgu ādas izskatu. Ādu nepieciešams mazgāt divreiz dienā (no rīta un vakarā). Tomēr, ja esi lietojusi grimu, mēs iesakām vakarā veikt dubulto mazgāšanu. Tas nozīmē – attīri ādu, rūpīgi noskalo un atkal attīri!

TONIKS

Pēc rūpīgas ādas attīrīšanas lieto toniku. Šī šķidrā formula palīdzēs noņemt liekos taukus, noturīgus grima vai attīrītāja pārpalikumus un samazinās palielinātas poras. Ja tava āda ir sausa vai tā cieš no iekaisuma, izvēlies produktus, kas nesatur alkoholu. Samitrini vates spilventiņu ar toniku un noslauki ar to savu sauso sejas ādu.

MITRINĀŠANA

Tas var izklausīties dīvaini, bet sejas ādai ar akni nepieciešama mitrināšana. It īpaši ādai, kas ātri kļūst sausa, būs piemēroti mitrinātāji bez eļļas. Želejas vai krēmi lieliski paveiks šo darbu, samazinot apsārtumu un pārslainu ādas izskatu. Izvēlies poras nenosprostojošus, samaržvielas nesaturošus līdzekļus, kas piemēroti sakairinātai ādai.

PŪTĪŠU KOPŠANA

Tā kā izsitumi bieži parādās, kad tu tos gaidi vismazāk, ir labi pārzināt to kopšanu. Tādas sastāvdaļas kā salicilskābe, cinka oksīds, tējas koka eļļa vai kumelīte palīdz ādu padarīt sausāku un nomierina to.

Izmantojami arī retinolu (A vitamīna forma) saturoši līdzekļi atbilstošā koncentrācijā (noteikti lieto ar SPF, jo tas pastiprina jutīgumu pret saules ultravioletajiem stariem), azelaīnskābi saturoši līdzekļi atbilstošā koncentrācijā, kas samazinās ādas virskārtas sausumu, raupjumu un paplašinātās tumšās poras.

MASKAS

Vienu vai divas reizes nedēļā lieto sejas masku. Māli ir spēcīga (un ļoti aktuāla) masku sastāvdaļa, jo tā ādu acumirklī nomierina ar savām pretiekaisuma īpašībām. Hialuronskābe papildus nodrošinās nepieciešamo mitruma līmeni, un tā ir arī svarīga ādas pretnovecošanas sastāvdaļa, kas ir būtiski, ja tavā ādā jau saskatāmas pirmās līnijas un krunciņas.

Ja tomēr šiem ādas kopšanas soļiem un izmantotajiem līdzekļiem nav rezultātu, konsultējies ar savu dermatologu, lai precīzi noteiktu ādas problēmas cēloni. Dermatologs arī ieteiks jau speciālus ārstnieciskus līdzekļus.

Noslēp ādas nepilnības – iesakām labākās grima formulas

Vienmērīga sejas āda ļaus tev justies par sevi pārliecinātākai. Ja uz ādas parādījušies izsitumi, ņem vērā šos ieteikumus, kā noslēpt pūtītes, pumpiņas un akni.

Izvēlies uz ūdens bāzētas, eļļas nesaturošas formulas, lai izveidotu sejas pārklājumu. Šīs formulas var saturēt salicilskābi, burvju lazdas vai tējas koka eļļas, lai produkti, pārklājot sejas ādu, vienlaicīgi cīnītos arī ar izsitumiem. Matējošās formulas būs noturīgas un novērsīs spīduma parādīšanos. Vēl viens lielisks līdzeklis, lai pārklātu ādu, kurai ir akne, ir minerālais pūderis. Tas nenoslēdz poras un tajā nav pārāk spēcīgu un kairinošu sastāvdaļu (tādu kā parabēni, smaržvielas vai silikoni). Ja tu vēlies pārklāt ādas problēmzonas un iegūt noturīgu rezultātu (piemēram, ja tev ir svarīga darba diena), sāc ar īpašu grima bāzi, pirms tonālā krēma uzklāšanas. Zaļgana grima bāze neitralizē apsārtumu, un vieglās, neeļļainās formulas ļauj grimam būt noturīgam uz taukainas ādas.

Salauz apburto loku – ko darīt un ko nedarīt ar problemātisku ādu

Ne tikai skaistumkopšana ietekmē tavu ādu. Šeit sniedzam padomus, kas palīdzēs iegūt tīrāku ādu.

Akni izraisošā baktērija vairojas, kamēr tu guli – un daudzas no šīm baktērijām paliek uz tavas spilvendrānas. Izmazgā to reizi nedēļā ar higiēnisku mazgāšanas līdzekli. To, vai zīda spilvendrānas var novērst akni, uzzini ŠEIT.

Vai tu kādreiz dezinficē savu telefonu? Tā kā baktērijas var nokļūt uz telefona displeja, ik pa laikam to notīri ar tam paredzētu salveti.

Nespied pumpas. Mēs zinām, ka ir grūti noturēties, bet pūtītes izzudīs daudz ātrāk, ja tās liksi mierā vai arī kopsi ar tam paredzētiem līdzekļiem.

Pārtika ar augstu glikēmisko indeksu var veicināt akni. Turklāt jāizvairās arī no pārtikas, kas satur augstu hormonu daudzumu (piemēram, piena).

Labas ziņas – atpūta var veicināt tavas ādas veselību. Augsts stresa līmenis var atstāt sliktu iespaidu uz ādu (paaugstināta stresa hormona kortizola veidošanās var pastiprināti veicināt sebuma izdalīšanos). Tāpēc ir svarīgi izbaudīt jaukas aktivitātes – sportot, jogot vai meditēt!

Tagad ir tava kārta tikt vaļā no nevēlamiem izsitumiem, izmantojot ādas kopšanas vadlīnijas. Tas nebūt nav tik sarežģīti, un tev patiks tīrais ādas izskats!

Vēlies saņemt vairāk ādas kopšanas padomu?

