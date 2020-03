Lūpas, uzacis un vaigu sārtums: pavasarīgas grima tendences dāmām 40+

Arī šajā pavasarī vissvarīgākais, lai sejas āda ir skaista un starojoša. Ja āda ir kopta un dabīgi mirdzoša, sieviete vienmēr izskatās jaunāka. Ja āda ir sākusi zaudēt tvirtumu un mitrumu, svarīgi to papildus mitrināt gan no iekšpuses (lietojot pareizu uzturu un dzerot pietiekami daudz ūdens), gan arī no ārpuses ar ādai atbilstīgu kopjošo kosmētiku.

Arī dienas laikām, uz sejas klājot grimu, zem tā noteikti jālieto serums un krēms, kas neļaus ādai zaudēt mitrumu. Uz sausas ādas uzklāts tonālais līdzeklis vienmēr būs pamanāms, un āda izskatīsies vecāka un sagurušāka.

Zem tonālā līdzekļa noteikti lieto mitrinošu grima bāzi ar atstarojošām daļiņām. Āda tiks vēl papildus mitrināta, un arī grims labāk saglabāsies līdz pat dienas beigām. Gaismu atstarojošās daļiņas palīdz ādai izskatīties svaigai un gludai.

Ikdienā vari izmantot vieglas konsistences izgaismojošu tonālo krēmu, CC vai BB krēmu, kas izlīdzinās sejas toni, taču pats paliks nemanāms.

Pavasarim piestāv vaigu sārtums un viegls bronzeris. Vari izmantot krēmveida produktus, tos vieglāk izplūdināt. Kā vaigu sārtumu droši vari izmantot arī savu mīļāko lūpu krāsu. Ja vaigu sārtums un bronzeris ir pūderveida, āda pirms tā lietošanas ir obligāti jānopūderē, lai neveidotos plankumi, kurus nebūs iespējams izplūdināt.

Acu ēnojumam vari izmantot to pašu bronzeri un vaigu sārtumu, veidojot ļoti nemanāmu, taču saskaņotu ikdienas grimu.

Rūpīgi saķemmē uzacis. Vēlams izmantot arī uzacu matiņiem pieskaņotas krāsas uzacu želeju, lai tās izskatītos koptākas un arī to toni padarītu nedaudz intensīvāku.

Lūpām izmanto vieglu spīdumu vai košāku lūpu krāsu ar mirdzuma efektu un esi gatava dienai!

