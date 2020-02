Šis atklājums noticis laikā, kad modes industrija izpelnās nosodījumu par ievērojamo atkritumu daudzumu, ko tā rada.

Apakšveļu atkritumos ievērojusi kāda vietējā iedzīvotāja, kura dzīvo virs nu jau slēgtā "Victoria's Secret" veikala. "Tur bija simtiem krūšturu. Es tikai nodomāju - kas par izšķērdību," ASV ziņu kanālam "9News" atklāj sieviete. "Tas viss nonāks atkritumu poligonā. Viņi varēja tos atdot bezpajumtnieku vai sieviešu patversmēm."

Uzņēmuma pārstāvis atvainojies par radušos situāciju: "Mēs atvainojamies par to, kā tas izskatās. Tā kā veikals tika slēgts, mēs norakstījām vairākus produktu paraugus, to skaitā krūšturus no piemērīšanas telpām. Pārējie produkti tika pārdalīti citiem veikaliem."

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Atkritumu un resursu rīcības programmas datiem 2016.gadā Lielbritānijā mēslainē nonākušas 300 000 tonnas apģērbu. Nozare situāciju cenšas uzlabot, dažiem zīmoliem ieviešot ilgtspējīgu audumu, kā arī rodot iespēju veikaliem pieņemt pārstrādei nolietoto apģērbu.

Jauns.lv jau ziņoja, ka "Victoria's Secret" akciju kontrolpakete pārdota par aptuveni 525 miljoniem dolāru (486 miljoniem eiro), ceturtdien paziņoja kontrolpaketes līdzšinējais īpašnieks "L Brands". Investīciju uzņēmums "Sycamore Brands" iegādāsies 55% "Victoria's Secret" akciju, bet "L Brands" īpašumā paliks 45% akciju.

"Victoria's Secret" pēdējos gados piedzīvojis tirdzniecības apjoma kritumu, un uzņēmumu aptvēris arī skandāls saistībā ar tā vadītāju Lesu Veksneru. Viņam bijušas saiknes ar cietuma kamerā pašnāvību izdarījušo amerikāņu finansistu Džefriju Epstīnu, kurš tika apsūdzēts par nepilngadīgu prostitūtu piegādāšanu prominentām personām.

Prostests pie Victoria's Secret veikala (Foto: AFP/Scanpix)

Pēc "Victoria's Secret" pārdošanas darījuma pabeigšanas Veksners atkāpsies no uzņēmuma vadītāja amata un turpmāk būs kompānijas uzraudzības padomes goda priekšsēdētājs.