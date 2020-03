Zaļais dzīvesstils: Signes Meirānes pieredze, kā ietaupīt un dzīvot dabai draudzīgi

Kāpēc tev šķiet svarīga less waste ideja? Kas licis par to aizdomāties?

Esmu dzimusi un augusi Cēsīs. Toreiz mums tur visiem bija savi dārzi, paši audzējām, novācām, marinējām un konservējām ražu. Nekad nemetām ārā nekādus maisus, visu smuki glabājām. Protams, toreiz jau neviens neteica, ka tas ir kaut kāds zero waste, mēs vienkārši tā darījām. Protams, pa vidu ir bijis arī tas laiks, kad pirkām jogurtus plastmasas trauciņos, kuri pusgadu var stāvēt siltumā, un, ja deva plastmasas maisiņu, ņēmām veselu rullīti, jo nekad taču nevar zināt, kur noderēs.

Apzināti par zero waste aizdomājos pirms 12 gadiem. Atceros, ka vienkārši vienā brīdī sapratu – mums mājās ir baigi daudz papīru. No visiem produktiem to paliek tik daudz, ka teicu vīram – mums jāsāk šķirot. Sākām domāt, kur, ko, kā. Sākām paši, vēlāk pievienojās visa māja. Mums pagrabā bija vieta, kur to papīru visi kopā likām, un tad ik pa laikam to savāca Līgatnes papīrfabrika.

Izteikti tuva less waste filozofija man kļuvusi pēdējo gadu laikā. Divus mēnešus dzīvojot Itālijā, redzēju, cik ļoti izteikti tas tur ir. Piemēram, uz tirgu cilvēki nāk ar saviem groziem, pat mazākais mājražotājs iesaiņo savu preci maisiņā, kas sadalās dabā. Un visi šie sīkumi liek aizdomāties – kādēļ mums tā nav? Esmu sapratusi, ka man tas ir svarīgi, un es to cenšos ieviest savā ikdienā. Tas nenāk viegli, jo pieradumam ir spēks. Bet tajā pašā laikā, sākot to darīt, tu saproti, ka gan ietaupi vairāk līdzekļu, gan dari labu dabai. Un man tas ir būtiski, jo gribu, lai arī maniem bērniem un mazbērniem ir tīra planēta, uz kuras dzīvot.

Ko tu dari savā ikdienā attiecībā uz less waste dzīves stilu?

Galvenais – pērkot pārtiku, ņemu līdzi savus trauciņus, man somā un mašīnā ir dažādi auduma maisiņi, lai vienmēr būtu pa rokai. Tāpat, piemēram, mājās samazinām papīra salvešu patēriņu. Putekļus, stiklus un spoguļus esmu sākusi slaucīt ar mikrošķiedras lupatiņām. Vēl – vannas istabā mums ir atkritumu tvertne, kurā ir maiss. To nemetu ārā katru reizi, kad iznesu miskasti, es izpurinu atkritumus un maisu lietoju atkārtoti. Tāpat iegādājos izlejamos mājas tīrīšanas līdzekļus.

Pēdējā laikā es tikpat kā nemizoju nevienu dārzeni, ja nu vienīgi kartupeļus uz pavasari, kad mizas kļūst tiešām biezas. Pat selerijas, burkānus un ķirbjus izmantoju ar visām mizām, jo tās ir derīgas, ēdamas un vērtīgas. To esmu teikusi vairākkārt – pēc ēdiena gatavošanas pārpalikumus un atgriezumus nevajag izmest. Pēc pāris dienām no tiem var sanākt vesela maltīte. Piemēram, ja vaniļas pāksti izvāra pienā, nemet to ārā, bet izņem, noskalo un liec, lai izžūst. Pēc tam to var samalt un pievienot cukuram, sanāks vaniļas cukurs.

Vēl viens atklājums ir BEE IN vaska drāniņas, kurās var uzglabāt ēdienu, mēs mājās tajās turam sieru. Tās ir atkārtoti lietojamas, iesaku.

Vai arī skaistumkopšanā ievēro less waste filozofiju?

Jā. Sev par labu esmu atzinusi zero waste ziepjveidīgo šampūnu. Turu to glītā metāla kārbā, kuru iegādājos veikalā Burka; tur ir fantastiska burku izvēle. Savukārt kā kondicionieris perfekti darbojas ābolu etiķis un ūdens.

Idejiski man patīk daudzreiz lietojamās auduma plāksnītes, kas ir alternatīva vates plāksnītēm. Taču, tā kā man ir ļoti jutīga āda un visam ap mani ir jābūt ļoti tīram un sterilam, tad ar tām man jābūt uzmanīgai – varu tās lietot, ja mazgāju 60 grādos, lai būtu droša, ka visi mikrobi un baktērijas tiek iznīcinātas.

Citām par to varbūt nav jāraizējas, bet man jāpiedomā. Tāpēc savā skaistumkopšanas rutīnā biežāk izvēlos, piemēram, attīrīt ādu, vienkārši mazgājot ar attīrošo līdzekli un rokām, tāpat – arī toniku var labi uzklāt ar rokām.

Manā less waste skaistumkopšanas produktu klāstā ir arī izlejamā dušas želeja un ziepes. Ģimenē visi lietojam eko zobu pastu. Nesen pamēģināju arī zero waste zobu pulveri. Pie tā vēl jāpierod, bet kopumā man patīk. Biotēkā atradu labu zobu diegu – kad tas beidzas, jāmaina tikai diegs, iepakojums paliek tas pats. Kopumā man gribētos šo virzienu savā dzīvesstilā attīstīt, ceru, ka arī pieejamo produktu klāsts Latvijā turpinās attīstīties.

Saistītās ziņas Vīrs bildina vēlreiz. Signes Meirānes pieredze Maģiskās ābolu smaržas un garšas: Signes Meirānes ābolu drupaču kūkas recepte Kulinārijas eksperte Meirāne: "Meitām es noteikti palikšu atmiņā ar salātlapām"

Iedvesmai un informācijai par "less waste"

Instagram

@zerowastehome – zero waste “mammas”, entuziastes un grāmatu autores Bea Johnson konts, kurā smelties daudz ideju zero waste dzīvesstilam.

@going.zero.waste – zero waste blogeres, grāmatu autores un vienkārši pozitīvas personības Kathryn Kellog konts, kurā iedvesmo jau bildes vien.

@trashisfortossers – zero waste konts, kurā darbojas lieliskā Lauren Singer. Viņa māk pasniegt zero waste dzīvesstilu kā tiešām stilīgu kustību./

@litterless – super minimālisms visas dzīves jomās no jaukās Celia. Sāc skatīties – tas ievelk un iedvesmo!

You Tube

ECO BOOST kanāls – iedvesmojošā Kate Arnell pierāda, ka dzīvot saskaņā ar zero waste var arī tad, ja tu dzīvo metropolē. Ja to var Londonā, tad Latvijā vēl jo vairāk! Pozitīvi, jautri un izklaidējoši.

Going Zero Waste autores Kathryn Kellog You Tube kanāls, kurā ir daudz noderīgas informācijas par teju visām dzīves jomām tiem, kuri vēlas zero waste ieviest savā ikdienā, bet nezina, ar ko sākt.

Trash is for Tossers You Tube kanāls ar labiem padomiem, noderīgām idejām, receptēm un ieteikumiem tava zero waste dzīvesstila papildināšanai.