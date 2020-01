Zārks, provokatīvi tērpi un topmodeles - Žans Pols Gotjē atvadās pēc 50 gadiem modes olimpā

Īru dejas, zārks, no kura izkāpj modele... No vienas puses, izklausās pēc vājprāta, bet no otras - kā gan citādi varētu noritēt Žana Pola Gotjē pēdējā modes skate?

Dizainers Žans Pols Gotjē savā pēdējā "Jean Paul Gaultier" 2020. gada pavasara/vasaras skatē. (Foto: GOL/Capital Pictures)

"Jean Paul Gaultier" skate Parīzes teātrī "Theatre du Chatelet" bija īsta izrāde. Pašā sākumā, skanot Eimijas Vainhausas dziesmai "Back to Black", uz skatuves parādījās sērojošas modeles melnos tērpos, nostājās un sastinga gaidās.

Seši cilvēki uz skatuves iznesa zārku. Tad šovs uzņēma apgriezienus. Supermodele Kārlija Klosa iznāca no pūļa, tērpusies melnā jakā, ar sēru vainagu uz muguras. Uz tablo parādījās uzraksts - "La Mode Pour La Vie" ("Mode visu dzīvi"). Kārlija atvēra zārku, un no tās izkāpa modele leļļu kleitā.

Spāņu aktrise Rosija de Palma "Jean Paul Gaultier" 2020. gada pavasara/vasaras skatē. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Jean Paul Gaultier" pavasaris/vasara 2020. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Pavisam "Jean Paul Gaultier" skates laikā tika izrādīti apmēram 200 tērpu, un katrs no tiem bija modernizēta versija no Gotjē zelta kolekcijas.

Supermodele Bella Hadida "Jean Paul Gaultier" 2020. gada pavasara/vasaras skatē. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Burlesku dziedātāja un modele Dita fon Tīse "Jean Paul Gaultier" 2020. gada pavasara/vasaras skatē. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Gotjē pēdējā šovā varēja redzēt ikoniskos "Jean Paul Gaultier" darinājumus - piltuves formas krūšturus, korseškleitas, ādas svārkus un citus.

"Jean Paul Gaultier" pavasaris/vasara 2020. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Modele Irina Šaika "Jean Paul Gaultier" 2020. gada pavasara/vasaras skatē. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Jean Paul Gaultier" pavasaris/vasara 2020. (Foto: Laurent VU/SIPA)

Publika ar ovācijām uzņēma modes un šovbiznesa slavenību Dites fon Tīsas, Bellas Hadidas, Kārlijas Klosas, Irinas Šaikas, Rosijas de Palmas, Milenas Fārmeres, Amandas Līras, Boja Džordža un citu iznākšanu uz skatuves.

Dziedātājs Bojs Džordžs "Jean Paul Gaultier" 2020. gada pavasara/vasaras skatē. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

