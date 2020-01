30 Foto Saseksas hercogi Londonā pirms paziņojuma par karaļnama pamešanu +26 Skatīties vairāk

Šā gada 18. janvārī Bakingemas pils oficiāli paziņoja, ka atstādina princi Hariju un viņa sievu Meganu no karalisko pienākumu pildīšanas un turpmāk liedz viņiem valsts finansējumu. Atsakoties no pienākumu pildīšanas, Saseksas hercogu pāris arī zaudējis titulu “viņa/viņas karaliskā augstība”. Tomēr viss nav tik vienkārši: viņi aizvien ir piederīgi karaliskajai ģimenei, savukārt visi jaunās dzīves noteikumi stāsies spēkā tikai pavasarī – un, iespējams, ka tos pārskatīs pēc 12 mēnešiem. Aplūkojam, kā gan ir beidzies skandāls britu karaļnamā, kas plašsaziņas līdzekļos iemantojis apzīmējumu “Megxit”. Iedvesmojoties no vārda “Brexit” (Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas savienības), radīts jaunvārds “Megxit” (“Meghan”+ “exit” / Megana + izeja, iziešana).

24 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +20 Skatīties vairāk

Kas ar tituliem? Vai Harijs un Megana zaudējuši visas karaliskās privilēģijas?

Ne gluži. Faktiski savus galvenos karaliskos titulus Harijs un Megana nezaudē. Viņi joprojām ir daļa no britu karaliskās ģimenes, tikai oficiāli vairs nepārstāvēs karalieni Elizabeti II. Tāpēc turpmāk viņus vairs neuzrunās par “viņu karaliskajām augstībām”, - tā skaidrots Bakingemas pils paziņojumā. Līdz ar šo lēmumu Harijam un Meganai turpmāk vairs nepiešķirs valsts finansējumu un viņi atstādināti no oficiālo pienākumu pildīšanas, saistītas ar karaļnamu. Harijam atņem arī visas militārās pakāpes, kas viņam piešķirtas ilggadējā dienesta laikā britu armijā. Harijam atņemts arī Sadraudzības valstu jaunatnes sūtņa statuss.

12 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs ar dēlu Ārčiju pieņemšanā Dienvidāfrikā +8 Skatīties vairāk

Oficiāli visas izmaiņas stāsies spēkā 2020. gada pavasarī. Pēc tām Harijs un Megana aizvien paliks Saseksas hercogs un hercogiene, taču zaudēs citas uzrunas formas. Jau pēdējos oficiālajos paziņojumos karaliene Elizabete II un Bakingemas pils pārstāvis viņus uzrunājuši tikai kā hercogu un hercogieni, lai gan Harija un Meganas mājaslapā aizvien izmantots tituls “viņas un viņa karaliskā augstība”.

Līdzīgas pārmaiņas savulaik skāra princesi Diānu, kad viņa oficiāli bija šķīrusi laulību no prinča Čārlza. Turpmāk Harija un Viljama māti uzrunāja par Velsas princesi, taču ne vairs kā viņas karalisko augstību.

21 Foto Princese Diāna ar jaunāko dēlu princi Hariju +17 Skatīties vairāk

Diāna to ļoti pārdzīvoja. Plašsaziņas līdzekļos bieži atspoguļots kāds gadījums no ģimenes ikdienas, kad viņas vecākais dēls Viljams, kurš tolaik 14 gadu vecs, mierinājis mammu, sakot, ka dienās, kad pats kļūs par karali, viņš māmiņai titulu atkal atdošot. Harijs tolaik vēl bija pārāk mazs, lai izprastu, kas notiek.

Vai to vēlējās Harijs un Megana?

Nē, tas ir “Megxit” “smagais variants”. Sākotnēji Harijs un Megana vēlējās radīt “jaunu progresīvu lomu” turpat britu monarhijas ietvaros: dzīvot Lielbritānijā un Ziemeļamerikā, tiekties pēc finansiālas neatkarības, tajā pašā laikā “pilnībā atbalstīt karalieni” un “pildīt pienākumu karalienes un Sadraudzības valstu priekšā”.

14 Foto Meganas Mārklas pirmais karaliskais iznāciens bez prinča Harija - viņa apmeklē izstādes "Oceania" atklāšanu +10 Skatīties vairāk

Karalienes oficiālais paziņojums skaidri liek saprast, ka šāda “hibrīdloma” nav iespējama – un tāpēc pāris oficiāli beidz pārstāvēt karalieni.

“Mēs cerējām, ka varēsim turpināt kalpot karalienei, Nāciju Sadraudzībai un militārajiem spēkiem, taču bez valsts finansējuma. Diemžēl tas nebija iespējams,” apliecināja Harijs savā publiskajā uzrunā sabiedrībai.

Karaļnama biogrāfe Penija Džunora atzīmē, ka ar šādu lēmumu “karaliskā ģimene cenšas nepieļaut kompromisa variantu, kas tai nav pieņemams.”

Tajā pašā laikā ar “karalienes svētību” Saseksas hercogs un hercogiene turpinās būt karaliskie patroni organizācijām, ar kurām bijuši saistīti jau iepriekš. Tā, piemēram, Harijs aizvien turpinās darbu paša dibinātajā “Invictus Games” organizācijā.

Kā ar naudu? Kā viņi tagad pelnīs iztiku?

Harijam un Meganai vairs nepiešķirs valsts finansējumu. Šis lēmuma punkts sakrīt ar abu sākotnējiem plāniem, par ko Saseksi paziņoja janvāra sākumā: toreiz pāris apliecināja, ka atsakās no “Sovereign Grant” finansējuma – fiksētiem procentiem, ko sastāda ieņēmumi no karaļnamam piederošajiem īpašumiem, ko pārvalda un naudas izteiksmē karaļnamam izmaksā valsts.

18 Foto Megana un Harijs apskauj fanus Austrālijas un Jaunzēlandes vizītes laikā +14 Skatīties vairāk

Kā norādīts Saseksas hercogu pāra oficiālajā lapā, “Sovereign Grant” sastādījis aptuveni 5% no viņu kopējiem ienākumiem, pārējos 95% nodrošinājis Harija tēvs princis Čārlzs – viņš saņem aptuveni 20 miljonus sterliņu mārciņu gadā no sev piederošās Kornvolas grāfistes. Pēc izdevuma “The Daily Mail” rīcībā esošās informācijas, Harijam un viņa sievai no šīs summas tēvs izsniedzis aptuveni divus miljonus sterliņu mārciņu. 2014. gadā, kad princis Harijs sasniedza 30 gadu vecumu, viņš saņēma savas mammas princeses Diānas atstāto mantojumu. Vairāki informācijas avoti vēsta, ka šī summa sastādot no 7 līdz 10 miljoniem sterliņu mārciņu. Runā, ka princim mantojumu atstājusi arī Karaliene Māte. No viņas Harijs mantojis no 10 līdz 15 miljoniem sterliņu mārciņu.

Arī Meganai vēl ir ietaupījumi no aktrises gaitām. Runā, ka tie sastādot divus līdz trīs miljonus.

Lai gan pirms tam izskanēja viedoklis, ka princis Čārlzs esot aizvainots, ka dēls nav aprunājies ar viņu pirms negaidītā publiskā paziņojuma par aiziešanu no karaļnama, un tāpēc atteicies materiāli pabalstīt viņa ģimeni jaunajā dzīvesveidā, tā vis nav. Izdevums “The Telegraph” raksta, ka Čārlzs darījis zināmu, ka tuvākā gada laikā esot gatavs finansiāli atbalstīt Saseksas hercogus. Viņš to galvenokārt darīšot no savām privātajām investīcijām, ne no ienākumiem, ko viņam dod Kornvolas grāfiste.

Svarīgs, bet vēl neatrisināts jautājums – vai Harijs un Megana varēs savu atpazīstamību un vārdu izmantot komerciālos nolūkos. Pirms kāda laika viņi centās reģistrēt “Sussex Royal” kā firmaszīmi, lai ražotu apģērbus un kancelejas preces, kā arī izveidotu “emocionālā atbalsta grupas” organizācijas. Ņemot vērā, ka pāris vairs nepārstāv karalieni, bet šāds zīmols aktīvi izmanto karaļnama vārdu, Harijam un Meganai varētu liegt iespēju izmantot “Sussex Royal” kā savu “firmaszīmi”.

Rietumu prese rakstīja, ka vēl pirms janvārī izskanējušā sensacionālā paziņojuma Megana Mārkla bija noslēgusi līgumu ar “Disney” studiju par animācijas filmu ieskaņošanu. Taču telekompānija CNN ziņo, ka pagaidām ne Megana, ne Harijs nekādus komerciāla rakstura līgumus ne ar vienu juridiski nav noslēguši.

Saistītās ziņas Harijs pēc atņemtajiem tituliem: “Es gribu, lai jūs dzirdētu patiesību” Harijs un Megana zaudē karaliskos titulus No princeses Mārgaritas līdz princim Harijam - karaļnama “rezervista” mūžīgā problēma

Kur viņi dzīvos?

Lielāko daļu laika – Kanādā. Lai gan Megana ir amerikāniete, viņa ir ļoti cieši saistīta ar Kanādu. No 2011. gada Toronto bija viņas pastāvīgā dzīvesvieta. Šeit viņa filmējās plašu popularitāti iemantojušajā seriālā “Suits”.

Tajā pašā laikā pāris vēlas saglabāt savas mājas Lielbritānijā – Frogmoras kotedžu. Šo netālu no Vindzoras pils esošo īpašumu pārim kāzu dāvanā pasniedza karaliene. Tas aizvien ir piederošs karaliskajam nekustamo īpašumu fondam “Crown Estate”. Kā jau agrāk informēja telekompānija BBC, pērn šīs mājas renovācijas un labiekārtošanas darbos iztērēti vairāk nekā 2,4 miljoni sterliņu mārciņu no nodokļu maksātāju naudas.

Frogmoras kotedža. (Foto: CAMERA PRESS/David Dyson / Vida Press)

Tiek lēsts, ka no valsts budžeta apmaksāta tikai ēkas ārējā restaurācija, kas bija jau agrāk ieplānota. Savukārt iekštelpu labiekārtošanas darbus Harijs un Megana seguši no saviem privātajiem līdzekļiem.

Pāris ir apsolījis atmaksāt 2,4 miljonus par renovācijas darbiem, kas ņemti no nodokļu maksātāju naudas. Bakingemas pils paziņojumā teikts, ka Frogmoras kotedža aizvien būs pāra rezidence Lielbritānijā – taču nav prezidējuši, vai Harijam un Meganai par to nāksies maksāt nomas maksu. Kāda no karaliskajai ģimenei pietuvinātām personām izdevumam “The Daily Mail” apliecinājusi, ka par tiesībām izmantot Frogmoras kotedžu Saseksas hercogam un hercogienei pieprasīs maksāt aptuveni 360 000 sterliņu mārciņu lielu īres maksu gadā.

25 Foto Megana Mārkla kopā ar karalisko ģimeni apmeklē Nāciju sadraudzības dienas dievkalpojumu Vestminsteras abatijā +21 Skatīties vairāk

Nav arī skaidrības, vai Harija un Meganas rīcībā būs bruņota apsardze 24 stundas diennaktī, kādu pēc likuma nodrošina karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Bakingemas pils pagaidām atteikusies komentēt Saseksu drošības jautājumu. Šo pašu iemeslu dēļ netiek arī atklāta summa, kāda ir drošības nodrošināšanas izmaksa.

14 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla roku rokā +10 Skatīties vairāk

Ņemot vērā, ka pāris lielāko daļu laika pavadīs Kanādā, bet britu drošības dienestu darbiniekiem ir liegts nēsāt ieročus ārvalstis, daļa Harija un Meganas drošības izdevumu varētu būt uz kanādiešu nodokļu maksātāju rēķina. Izteikti minējumi, ka šī summa varētu sastādīt sākot ar 500 000 sterliņu mārciņu gadā.

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo pagaidām atteicies komentēt šo informāciju, paskaidrojot, ka “apspriedes vēl nav beigušās”.

Vai Harijam un Meganai ir iespēja atcelt “Megxit”?

Jā, teorētiski šāda iespēja aizvien pastāv. Kā raksta CNN, visas pārmaiņas stāsies spēkā tikai šā gada pavasarī un var tik pārskatītas pēc 12 mēnešiem.

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43 Skatīties vairāk

“Varbūt viņi vēlēsies atgriezties pie karaliskajiem pienākumiem. Varbūt viņu atkal pietrūks karaļnamā. Domāju, ka lēmums nenodedzināt visus tiltus aiz sevis – ir prātīgs,” norādījusi karaļnama biogrāfe Penija Džunore.

28 Foto Princis Harijs ar vecmāmiņu karalieni Elizabeti II +24 Skatīties vairāk