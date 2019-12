Vienkāršs triks, lai āda svētkos mirdzētu

Vai arī tev ir bijis tā, ka, šķiet, ar labu sejas krēmu vien nepietiek - lai arī cik labs būdams, tas tomēr nespēj paveikt cerēto brīnumu? Īpaši gada vēsajā sezonā, kad tik daudz laika tiek pavadīts iekštelpu apkures radītā sausā gaisā, savukārt, izejot ārā, - nežēlīgā vējā un spelgonī. Tieši atbilžu meklēšana uz šiem jautājumiem aizveda mani līdz atklājumam – dabas dotai veltei astaksantīnam -, kas dabiski un efektīvi ādu mitrina un padara to elastīgu no iekšpuses, šūnu līmenī.

Lai āda nenogurst

Uzklājiet labāko pūderkrēmu uz nogurušas ādas, un uz tādas ādas, kura ir tonizēta no iekšpuses, un iegūsiet divus pilnīgi atšķirīgus efektus. Kas tad nogurdina ādu visvairāk? Būtībā tā ir ikdiena, kuras neatņemama sastāvdaļa ir brīvie radikāļi, kas spēj ātri un neatgriezeniski oksidēties dažādās organisma struktūrās, tajā skaitā – šūnas DNS. Tieši āda ir uzskatāmākais veids, kur varam redzēt brīvo radikāļu iedarbības sekas. Smalku līniju, grumbiņu un sausas ādas jeb ādas novecošanās procesa viens no iemesliem ir šūnas DNS bojājums, kurā vainojama brīvo radikāļu iedarbība. Lai cik nepatīkami tas būtu, āda uz sejas, īpaši ap acīm, kur tā ir plānāka, reaģē pirmā. Brīvie radikāļi rodas gan no mūsu organisma iekšējās darbības un stresa, gan arī no ārējās vides – gaisa piesārņojuma, medikamentiem, alkohola, cigarešu dūmiem, UV un rentgena starojumiem.

Laiku pagriezt atpakaļ nav iespējams, bet uzlabot šodienu – gan! Lai brīvie radikāļi nevarētu veikt savu graujošo darbu un bojāt mūsu organisma šūnas, nepieciešams uzņemt pietiekami daudz antioksidantu. Tikai retajam tas izdodas 100%, jo šodienas skrējienā ne vienmēr pārdomātā diēta, laika trūkums, stress un vides piesārņojums diktē savus noteikumus. Tāpēc mans pagājušā gada atklājums – dabā spēcīgākais antioksidants, dabiskais astaksantīns - nāca kā īsta debesu dāvana.

Zinātniska atkāpe

Dabisko astaksantīnu iegūst no mikroaļģēm, jo visvairāk šīs unikālās vielas satur tieši vienšūnu mikroaļģes Haematococcus pluvialis. Astaksantīns ir spēcīgāks par jebkuru citu antioksidantu, jo sargā abas šūnas membrānas puses no brīvo radikāļu kaitējuma. Savukārt citi mums zināmie antioksidanti, kā E vitamīns un beta-karotīns, strādā tikai membrānas iekšpusē, bet C vitamīns – tikai ārpusē. Turklāt astaksantīns savas atšķirīgās molekulas dēļ nokļūst audos, kuros citi antioksidanti netiek klāt, tajā skaitā piekļūst acu un smadzeņu audiem. Tāpēc astaksantīna stāsts vēl nemaz nebeidzas pie skaistas un mirdzošas ādas, jo tas ietekmē veselību kopumā. Astaksantīns kā antioksidants ir 65 reizes spēcīgāks par C vitamīnu, 54 reizes spēcīgāks par beta karotīnu un 14 reizes spēcīgāks par E vitamīnu.

Efektivitāti atzīst pētījumi un slavenības

Mana iepazīšanās ar astaksantīnu bija pavisam nejauša. Meklējot atsauksmes par labu un efektīvu pretnovecošanās krēmu, uzdūros vairākiem rakstiem, kuros pasaules slavenas kinozvaigznes jūsmo par astaksantīnu kā savu pēdējā laika labāko atklājumu, kas liek ādai izskatīties manāmi jaunākai. Ja jau to atzīst pat tāda Holivudas zvaigzne kā Gvineta Paltrova un Šarlīze Terona, nodomāju – tur tiešām kaut kam ir jābūt. Daži astaksantīnu jau paspējuši trāpīgi nodēvēt par skaistuma kapsulu, kuru iedzerot, skaistums no iekšienes staro uz ārieni. Ne tikai modeļu un kinozvaigžņu atzinība lika pamēģināt astaksantīnu, tie bija arī daudzi pētījumi, kuru rezultāti apstiprina - astaksantīns uzlabo ādas mitrumu un elastību, samazina pigmentācijas laukumus un jo sevišķi - acu rajonā esošās krunciņas. Krunciņu mazināšanos speciālisti pamato ar astaksantīna īpašo spēju veicināt kolagēna šķiedru atjaunošanos. Būtībā – tieši tas, ko sagaidīju no laba anti-aging sejas krēma.

Izvēlējos Latvijā pazīstamāko un drošāko – aptiekās atrodamu uztura bagātinātāju LYL ASTAXANthin, kas satur 4mg pilnīgi dabiskas izcelsmes astaksantīna vienā kapsulā – tieši tik, cik zinātniski pētījumi apstiprina par optimālu devu labāko rezultātu sasniegšanai. Ne velti uzsveru, ka jāizvēlas drošs un dabisks produkts, jo tirgū pieejami arī ķīmiski sintezēti astaksantīna produkti, kuru efektivitāte būs līdz pat 50 reizēm mazāka.

Pirmais efekts bija redzams neticami ātri – jau pēc nedēļas ādas stāvoklis manāmi uzlabojās, sejas tonis kļuva vienmērīgāks, āda izskatījās dzīvīgāka, nogurums un pelēcīgums bija izzudis. Astaksantīns izteikti novērš ādas transepidermālo ūdens zudumu – āda daudz vairāk spēj sevī paturēt mitrumu, tiek atjaunotas šūnas struktūras, un ādas raga kārtiņa veidojas daudz kvalitatīvāka. Nākas secināt, ka āda bija tiešām izslāpusi šūnu līmenī. Jau pēc mēneša redzamais rezultāts lika iemīlēt LYL ASTAXANthin kapsulas, domājams, uz visiem laikiem!

