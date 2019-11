Karaliene Elizabete II dabiskās kažokādas kažokus un cepures nēsājusi visu savu līdzšinējo dzīvi. Turklāt arī vairāki no viņas ceremoniālajiem apmetņiem ir no kažokādas.

Viņas Majestātes ilggadējā personīgā dizainere Andžela Kellija apliecinājusi, ka 93 gadus vecā karaliene esot gatava sekot līdzi laikam un nākotnē atteikties no dabiskās kažokādas izmantojuma savā garderobē.

“Ja Viņas Majestātei būs jāapmeklē pasākums īpaši aukstā laikā, sākot ar 2019. gadu tiks izmantota mākslīgā kažokāda, lai nodrošinātu viņai siltumu,” savā jaunajā grāmatā “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” raksta Kellija, kura pie karalienes strādā jau 25 gadus.

Andželas Kellijas teikto apstiprina arī pils pārstāvis. Oficiālajā paziņojumā izdevumam “The Telegraph” viņš norāda: “Izstrādājot jaunus apģērbus karalienei, jebkura izmantotā kažokāda būs mākslīga.”

Zinātāji gan apgalvo, ka Viņas Majestāte turpinās nēsāt tos apģērbus un aksesuārus no dabiskās kažokādas, kas viņas garderobē atrodami no iepriekšējiem gadiem. To skaitā būs arī ceremoniālie apmetņi no sermuļādas.

Dzīvnieku tiesību aizstāvji organizācija PETA slavē šo karalienes laikmetīgo lēmumu: “PETA personāls paceļ glāzi džina un “Dubonnet” vīna par karalienes iejūtīgo lēmumu neizmantot dabisko kažokādu.”

“Šis jaunais lēmums ir kā laika zīme, jo 95 procenti britu ir atteikušies nēsāt dabīgo kažokādu,” apliecinājusi PETA starptautisko programmu direktore Mimi Bekeši.

“2019. gadā neviens vairs nevar sevi attaisnot par dzīvnieku pakļaušanu agonijai, kādu tie pieredz, visu mūžu dzīvojot iesprostoti būros vai noķerti metāla lamatās, nonāvēti ar elektrošoku. Tāpēc aizvien ir apkaunojums, ka Viņas Majestātes gvardi joprojām soļo parādēs ar Kanādā nonāvētu lāču ādas cepurēm.”

“Mēs ar dziļu cieņu mudinām karalieni papildināt šo lēmumu, pasūtot, lai šo kažokādu aizstātu ar humānāku, izsmalcinātu mākslīgas lāčādas kažokādu, ko PETA palīdzējusi izstrādāt sadarbībā ar mākslīgās kažokādas kompāniju “Ecopel” un dizaineri Stellu Makartniju.”

Aizvadīto gadu laikā arī modes industrijas korifeji ieklausījušies dzīvnieku tiesību aktīvistos. Arī tādi slaveni modes nami kā “Gucci”, “Michael Kors” un “Jimmy Choo” savās kolekcijās izmanto mākslīgo kažokādu.

