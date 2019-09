Reserved - "Re.Design" rudens kolekcija

Renesanses un baroka stila iezīmes, ko caurvij ainavas apburošā vienkāršība. Bagātīgas dekorācijas, iespaidojoties no pilīm, mākslas darbiem un tekstilizstrādājumiem, apvienojumā ar akmens un miegaino pilsētu burvību. Laipni lūgti Toskānā! Jaunākās "Re.Design" kolekcijas veidotāji sniedz mums iespēju doties ceļojumā cauri vairākiem gadu simtiem šī Itālijas reģiona tālaika kultūrā un mākslā.

Barteka Večoreka [Bartek Wieczorek] fotosesijā tas neapšaubāmi atspoguļo itāļu ikdienu, ko raksturo pavisam vienkārši dzīves prieki – kafija, vakara pastaiga vai kino apmeklējums. Piešķiriet tam visam prieku, krāsu un garšu – gluži tāpat, kā viņi to dara ar dzīvi!



Jaunākajā kolekcijā, kuras seja ir supermodele Lilija Samnere [Lili Sumner], kas jau iepriekš ir sadarbojusies ar tādiem modes namiem kā Saint Laurent, Kenzo un Celine, melanholija mijas ar ilgām pēc seno dienu šika, ko papildina nedaudz zobgalīga un dolce vita atmosfēra – tik izdaudzinātais itāļu dzīves stils. Dizaineri ir iemūžinājuši vecās buržuāzijas mirdzumu – komplicētus, attiecīgo laikmetu raksturojošus veikumus, antīkus dārgakmeņus, sen neredzētus, bēniņos putekļiem klātos dārgumus. Tieši šī iemesla dēļ šī kolekcija izceļas ar bagātīgi rotātām garām un mirdzošām kleitām. Vēl viens īpašs "Re.Design" radītās tendences motīvs ir kreklu, džemperu vai kleitu gaisīgās piedurknes, greznās detaļas ap kaklu un retro stila aksesuāri. Dominē brīvi griezumi un kontrastējošu audumu kombinācijas, piemēram, gaisīgais atlass vai zīds apvienojumā ar smagnējo žakardu vai vilnu, kā arī īpašo krāsu paleti, kas radīta, iespaidojoties no Karavadžo darbiem, un kuras pamatā ir spilgti sarkani, zelta, smaragdzaļi un melni toņi.



Tomēr kolekcijas romantisko un poētisko daļu tās veidotāji pretstatīja mūsdienu tendencēm, izvēloties žaketes, kas darinātas no rotaļu lācīšu auduma, tādējādi imitējot aitādas oderi, un garas mākslīgās kažokādas, kas bija dizaineru reakcija uz fur free tendenci, kuras mērķis ir aizsargāt dzīvnieku tiesības.

"Re.Design" versija vīriešiem tika veidota modernajiem ceļot mīļotājiem. Neatkarīgi no tā, vai viņi dodas meklējumos uz metropolēm vai vēlas no tām patverties mežonīgajā un neskartajā dabā, viņi kā iekarotāji ir gatavi jauniem piedzīvojumiem. Sabiedriski un atvērti cilvēkiem, taču dažkārt tiecas pēc vientulības.



Uzmanību piesaista risinājumi, kas radīti, iespaidojoties no universālās āra apģērba modes, kā arī sporta apģērba akcenti. Šajā funkcionālajā kolekcijā, kuras seja ir Kalibs Bešers [Kalib Besher], kurš iepriekš ir piedalījies arī modes namu Calvin Klein un Givenchy skatēs, būs vērojamas arī klasiskās mākslas iezīmes – attiecībā uz piegriezumu.



"Re.Design" kolekcija būs pieejama atsevišķos zīmola veikalos un tiešsaistē tīmekļa vietnē www.reserved.com.

