Izstādē Liepājā vislielākā interese par Hitlera sievas Evas Braunas valkāto kleitu

Pilsētas muzeja filiālē Liepāja okupāciju režīmos līdz 29. decembrim skatāma unikāla izstāde par Otrā pasaules kara laika modi. Izstādes scenogrāfe Anna Heinrihsone kleitai atvēlējusi atsevišķu telpu. Apmeklētāju acīm paveras tērps un tā laika interjera elementi, fonā skan vācu komponista Riharda Vāgnera mūzika, katru ienācēju apņem smaržu buķete, speciāli radīta bunkura atmosfērai.

Evas Braunas kleitu kā trofeju ieguva kāds padomju armijas gruzīnu izcelsmes virsnieks. Kara beigās viņš bija viens no tiem, kam bijusi izdevība iekļūt Hitlera bunkurā. Pēc nostāstiem, virsnieks paņēma četras kleitas, no kurām trīs novalkāja viņa sieva Tbilisi, bet ceturtā īsti viņai nav derējusi un, visticamāk, bija pārāk grezna grūtajiem pēckara gadiem. Šo kleitu virsnieks atdevis Sergejam Paradžanovam, slavenam armēņu kinorežisoram un scenāristam, kurš saņēmis vairākus starptautiskus apbalvojumus. Paradžanovs tērpu ilgi glabāja pie sevis, bet pirms nāves uzdāvināja mākslas zinātniecei Nino Lapiašvili. Viņa nodeva to tālāk modes vēsturniekam un kolekcionāram Aleksandram Vasiļjevam.

Eva Brauna 17 gadu vecumā kļuva par Hitlera personīgā fotogrāfa asistenti, vēlāk mīļāko, bet apprecējās tikai 1945. gada 28. aprīlī īsi pirms kopīgas pašnāvības.

