"Carousel" solistes Sabīnes Žugas skaistuma formula: "No rītiem prioritāte ir uztaisīt ģimenei brokastis, nevis uzpucēties"

Manu ārējo tēlu, ikdienas skaistumkopšanu un garderobi ietekmē nevis notikumi un panākumi radošajā dzīvē, bet gan gadalaiki. Sejas, matu un ķermeņa kopšanas paradumi mainās atbilstoši laikapstākļiem. Ziemā lielu uzmanību pievēršu ādas barošanai un aizsargāšanai no aukstuma, bet vasarā rūpējos, lai tā būtu pietiekami mitrināta. Vienmēr raugos, lai āda nebūtu sakairināta.

Katru vakaru ar kokosriekstu vai mandeļu eļļu, rūpīgi attīru sejas ādu un izmasēju ar siltā ūdenī samērcētu dvielīti. Tas uzlabo asins cirkulāciju un ādas stāvokli. Pēc tam seju pabaroju un mitrinu ar piemērotu sejas krēmu.

No rītiem visu lieko noņemu ar micelāro ūdeni. Kādreiz pēc pamošanās ierīvēju seju ar ledus vai sasaldētas tējas gabaliņu, kas uzreiz lika pamosties un tonizēja ādu, bet pārtraucu to darīt, jo noskaidroju, ka manam ādas tipam šādas procedūras nav īsti piemērotas.

Foto: Juris Rozenbergs

Par savu ārējo izskatu rūpējos pati. Kā jebkurai sievietei man patīk ik pa laikam ļauties profesionāļu rokām – lai par mani parūpējas un palutina, bet neuzskatu, ka skaistumkopšanas procedūrām jākļūst par ikdienas sastāvdaļu.

Vismaz pagaidām man tas nav nepieciešams. Labprāt uzklausu profesionāļu padomus, ko pēc tam varu izmantot ikdienas kopšanā.

Kosmētiku un kopjošos produktus bieži izvēlos pēc tam, kad esmu par tiem izlasījusi labas atsauksmes. Šobrīd informācija ir pieejama par visu, un cilvēkiem ļoti patīk dalīties pieredzē.

Veicot izpēti, sarūk iespēja nopirkt kaķi maisā. Veiksmīgi pirkumi bijuši arī pēc sarunām ar konsultantiem veikalos, kad speciālisti piemeklējuši manām vēlmēm atbilstošāko.

Uzskatu, ka izcilu rezultātu nespēj sniegt neviens kosmētiskais līdzeklis, ja cilvēks pats nerūpējas par savu fizisko formu. Arī man dažreiz ir jāpiespiež sevi darīt to, ko negribas. Ir vairākas pieejas un veidi, kā sasniegt vēlamo, vienkārši jāatrod sev tuvākais.

Foto: Juris Rozenbergs

Jāmīl savs ķermenis, jo laiks skrien ātri un labu izskatu gribas saglabāt maksimāli ilgi, bet, lai tas īstenotos, jādzīvo aktīvs dzīvesveids – tas noteikti atmaksājas.

Vērtīgs ieguldījums laba izskata uzturēšanā ir miegs un izgulēšanās. Pēc dabas esmu pūce, un nakts stundas ir mans mīļākais diennakts laiks. Ja izdodas kārtīgi izgulēties, redzu, ka sejas āda izskatās veselīgāka. Savukārt no rītiem mana prioritāte ir uztaisīt ģimenei brokastis, lai visi kopā varam forši sākt dienu, nevis uzpucēties. Ideāli, ja izdodas visu apvienot.

Dekoratīvo kosmētiku ikdienā lietoju minimāli – skropstu tušu, ja izvēlos lietot acu ēnas, dominē brūnie toņi, lūpām, galvenokārt kopjošu balzamu. Man patīk izskatīties dabiski.

Labprātāk valkāju kleitas, kaut gan rīta skrējienā vieglāk ir uzvilkt bikses. Pirms iziešanas no mājas vienmēr cenšos atcerēties iesmaržoties. Tas vairo sievišķības izjūtu. Esmu uzticīga Chanel Coco Mademoiselle, bet ik pa laikam atrodu kādu aromātu, kas piesista manu uzmanību. Šobrīd lietoju Jour d'Hermès Absolu parfimērijas ūdeni. Man ir izteikta oža, tāpēc smaržām, arī kosmētikas aromātiem, kas ir ap mani, ir liela nozīme.

Ikdienā novērtēju sievišķīgu komfortu. Attiecībā uz apģērbu, priekšroku dodu askētismam. Man nav svarīgs zīmols, galvenais, lai izvēlētais apģērbs vai aksesuāri saskan ar manu būtību un labi izskatās. Protams, skatuves un ikdienas tēls ir nodalīts, bet kopumā tas ir vienojošs un iet roku rokā ar manām sajūtām.

Pēc dabas esmu salīga un, kad ārā kļūst drēgns un tumšs, es labprātāk ieritinātos dīvānā ar tējas krūzi rokās un tur pārziemotu. Tā kā tas nav iespējams, aukstā laikā izvēlos funkcionālāku apģērbu un velku to kārtu kārtām, lai būtu silti.

Pavasarī cilvēki acīmredzami plaukst, un pārmaiņas dabā atmodina arī mani. Vienā brīdī atskārtu, ka manā garderobē vairojas melnā krāsa, bet jūtu, ka līdz ar pavasara iestāšanos, gribas to mazliet izkrāsot, ieviest pasteļtoņus. Tiesa, neko kliedzošu, koši krāsainu savā garderobē pagaidām neredzu. Ar nepacietību gaidu vasaru, kad ikdienas jogas nodarbības varēšu papildināt ar skriešanu vai pastaigām pa mežu.

Lai arī kā mēs rūpētos par savu ārējo izskatu, īpašu mirdzumu piešķir apmierinātība ar dzīvi. Sieviete var mēģināt kaut ko noslēpt, izmantojot dekoratīvo kosmētiku, bet acis tik un tā izpauž visu. Laimīgs cilvēks vienmēr izskatīsies starojošāks, nekā cilvēks, kurš jūtas slikti un ir bēdīgs. Es katru dienu strādāju pie tā, lai manas acis mirdzētu un lai manī būtu šis īpašais starojums.

Sabīnes Top 5 skaistumkopšanas produkti

1. KIEHL'S ULTRA FACIAL CREAM. Šis krēms labi mitrina ādu, padara to zīdainu un tam nav izteikta aromāta. Neraugoties uz to, ka krēma sastāvā ir dažādas eļļas, tā konsistence ir viegla, un, uzklājot uz sejas, tas ātri uzsūcas. Piemērots ikdienas lietošanai, gan no rītiem, gan vakaros. Maksā 29,40, EUR (50 ml), Amazon.com

2. THE BODY SHOP SPA OF THE WORLD™ Havaju salu kukui krēms. Īpaši mitrinošs krēms ar kukui sēklu eļļu, izcili mitrina un pabaro ādu, padara to veselīgu. Piemērots arī ļoti sausai ādai. Maksā 29,50 EUR (350 ml), thebodyshop.lv

3. ELIZABETH ARDEN EIGHT HOUR CREAM INTENSIVE LIP REPAIR BALM. Mitrinošs lūpu balzams. Kopjošās īpašības papildina viegls spīdums un jauks aromāts. Maksā 15,34 EUR, elizabetharden.com

4. NUXE HUILE PRODIGIEUSE barojoša eļļa sejai, ķermenim un matiem. Universālā eļļa neatstāj taukainus traipus, bet pilda viss nepieciešamās funkcijas – baro, mitrina un uzlabo ādas un matu stāvokli. Ļoti patīkama smarža, kas saglabājas ilgu laiku, būtiski, ka tā nav uzbāzīga, tikai viegli jūtama. Maksā EUR 14,80 (350 ml), amazon.com.

5. CHANEL COCO MADEMOISELLE. Klasika, kas jau ilgu laiku ir mans aromāts – favorīts. Vasarīgas, sievišķīgas un vienlaikus spēcīgas smaržas. Maksā 172 EUR (100 ml, EDP), Douglas.

