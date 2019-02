Kas ir ķīmiskais pīlings, un kad to labāk veikt?

Ja ķīmisko pīlingu izdara sertificēts ārsts, kosmētiķis vai kosmetologs, kas pārzina tā veikšanas shēmas, no šīs procedūras nav jābaidās. To var veikt jebkurā vecumā un jebkuram ādas tipam. Ķīmiskais pīlings ir efektīva augļskābju procedūra, ko izmanto ādas atjaunošanai. Ar dažādas koncentrācijas augļskābju palīdzību notiek ādas nolobīšana, stimulācija, mitrināšana, arī pigmentācijas plankumu balināšana.

Ir vidēji dziļas, dziļas un virspusējas iedarbības ķīmiskais pīlings, tas atkarīgs no koncentrācijas, kādā līdzeklis tiek lietots.

Kurām problēmām palīdz? Ja ir seklas un vidēji dziļas grumbas, ādas pigmentācija, pinnes un ar to saistītas ādas pārmaiņas, rētas. Procedūru neveic, ja ir ādas nobrāzumi, saskrāpējumi, iekaisums, pinnes akūtā stadijā, aukstumpumpas. Ķīmisko pīlingu var izmantot sejai, kaklam, rokām, kājām un mugurai.

Cik bieži? Pīlingu veic kursa veidā, biežums un skaits ir atkarīgs no ādas tipa. Procedūru kursu atkārto ne biežāk kā reizi pusgadā vai gadā. Stingri jāievēro visi kosmetologa ieteikumi par to, kas jādara pirms un pēc procedūras. Pīlinga procedūras neatrisina visas ādas problēmas un neattur to veidošanos pilnībā, taču, kombinējot tās ar citām skaistumkopšanas metodēm un ārstniecības līdzekļiem (ja nepieciešams), var iegūt veselu un skaistu ādu.

Kad veikt? Lai gan mūsdienās ir iespējams ķīmisko pīlingu izmantot arī vasarā, tomēr, manuprāt, piemērotāks laiks tam ir rudens, ziema un agrs pavasaris, jo pēc procedūras sejas āda ir ļoti jutīga un uzņēmīga pret UV stariem. Pēc tās ieteicams lietot kosmētiku ar UV aizsargfiltriem, kā arī vismaz nedēļu nesauļoties, neapmeklēt baseinu, pirti un saunu, jo karstums un hlorētais ūdens papildus var kairināt ādu.

Ieteikums:

● pēc ķīmiskā pīlinga procedūras dienas trīs, četras lieto bagātīgākas konsistences krēmu vai fluīdu, kamēr atjaunojas ādas dabīgais aizsargslānis.

