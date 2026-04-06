Aktrise Rūmera Villisa publisko foto, kurā ar krūti baro savu trīs gadus veco meitu
Reaģējot uz cilvēku kritiku par to kā viņa audzina savu meitu, aktrise Rūmera Villisa savos sociālajos tīklos publicējusi video, kurā redzama barojam savu gandrīz trīs gadus veco meitu Louetu ar krūti.
37 gadus vecā Villisa ar šo ierakstu dalījās sociālajā tīklā “Instagram”, pievienojot tekstu, kas ironiski vērsts pret nosodošajiem komentāriem. "Kad kāds sāk tiesāt manas bērnu audzināšanas metodes... Sorry, not sorry," pie ieraksta paudusi aktrise.
Video viņa uzsvēra, ka pastāv robeža starp cilvēkiem un viņas privāto dzīvi, norādot, ka viņas izvēles dzīvē nav citu darīšana. Šī nav pirmā reize, kad aktrise publiski aizstāv savu lēmumu turpināt bērnu zīdīšanu – arī iepriekš viņa atbildējusi kritiķiem ar līdzīgiem ierakstiem.
Villisas meita nāca pasaulē 2023. gada aprīlī attiecībās ar mūziķi Dereku Ričardu Tomasu, ar kuru vēlāk viņa izšķīrās. Kopš tā laika viņa audzina bērnu viena un savos sociālajos tīklos viņa atklāti runājusi par vientuļās mātes ikdienas grūtībām. Sociālajos tīklos viņa dalījusies arī emocionālos brīžos, atzīstot, ka dažkārt tikt galā ar visiem pienākumiem vienatnē ir sarežģīti.