Dzīvesstils
Šodien 10:46
Šonedēļ populārākie vārdi - Edgars un Anita
Sveicam Edgarus, Anitas, Danas, Danus, Allas, Annikas, Filipus, Hermaņus, Zintas, Valērijas, Jūlijus, Helmutus, Aiņus, Zīles un citus, kuri šajā nedēļā svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Edgars (13975).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Anita (8613), Alla (4573), Valērija (2453) un Dana (2088). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Žubīte (5), Vīlips (8), Dzintis (14), Dzinta (14) un Zīle (64).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 931 Zinaīda, 676 Filipi, 578 Zintas, 560 Aiņi, 497 Helmuti, 438 Annikas, 345 Dani, 307 Danutes, 226 Zinas, 219 Vilmāri, 189 Hermaņi, 184 Jūliji un 115 Anitras.