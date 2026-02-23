Dzīvesstils
Šodien 08:07
Šonedēļ populārākie vārdi - Diāna, Ivars un Evelīna
Sveicam Diānas, Ivarus, Evelīnas, Almas, Līvas, Aurēlijas, Haraldus, Dinas, Skaidrītes un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Diāna (7916) un Ivars (6895), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Populāri ir arī vārdi Evelīna (3987), Līva (3028), Skaidrīte (2912), Haralds (1847), Dina (1651), Līvija (1231) un Andra (1073). Savukārt visretāk Latvijā izplatīts tāds šonedēļ kalendārā iekļauts personvārds kā Almants (67).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 868 Ilgvari, 581 Alma, 351 Justs, 330 Aurēlijas, 178 Dini, 137 Annemarijas, 133 Mētras un 106 Skaidras.