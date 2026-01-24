Viņai apnika gaidīt princi baltā zirgā, tāpēc viņa apprecēja sevi
Vairākus gadus viņa centās atrast savu īsto vīrieti, līdz viņai tas apnika, un viņa atrada vislabāko risinājumu.
Itāliete Laura Mesi nolēma, ka apprecēs sevi. Uz viņas kāzām ieradās draugi un radinieki (kopumā 70 cilvēki). Līgava organizēja grandiozu pasākumu. Svētku dienā viņa bija tērpusies baltā kāzu kleitā un pat bija parūpējusies, lai pirkstā mirdzētu dimanta gredzens.
40 gadus vecā fitnesa trenere ceremonijai iztērēja 8 700 mārciņu (aptuveni 9 742 eiro), lai gan laulība juridiski netiek atzīta par leģitīmu. Lēmumu rīkot šādu ceremoniju viņa pieņēma pēc tam, kad 2015. gadā izjuka viņas 12 gadus ilgās attiecības. Viņa apsolīja, ka apprecēs sevi, ja līdz 40 gadu vecumam nesatiks īsto cilvēku. Zemāk redzams, kā Laura griež kūku.
"Es draugiem un ģimenei teicu, ka, ja līdz 40. dzimšanas dienai nebūšu atradusi savu dvēseles radinieku, apprecēšu pati sevi," viņa sacīja laikrakstam "La Repubblica", vēsta "Daily Mail". Kaut gan viņa neslēpj, ka, ja kādu dienu satiks īsto vīrieti, par to tikai priecāsies, bet viņas laime no tā nav atkarīga.
"Šīs ir manas sapņu kāzas – tikai bez prinča baltā zirgā," saka Mesi.
Jāmin, ka viņa nav pirmā sieviete, kura šādi izlēmusi rīkotis. To dēvē arī par sologāmiju (sologamy), un to piekritēji apgalvo, ka šādas ceremonijas godina to, ka sevi pieņem un mīli.