Maigi brīdinoši signāli, ka partneris tevi nemīl tā, kā esi pelnījusi
foto: Shutterstock
Attiecības

Maigi brīdinoši signāli, ka partneris tevi nemīl tā, kā esi pelnījusi

Viktorija Popova

Jauns.lv

Ja esi līdz ausīm iemīlējies, ir viegli nepamanīt kāda cilvēka negatīvās īpašības. Nevienas attiecības nav perfektas, un mums visiem dažkārt ir jāpiekāpjas. Taču ir situācijas, kad attiecību neveiksmēs pārāk vainojam sevi un nepamanām brīdinājuma zīmes, ka pretējā puse patiesībā mūs nemaz tik ļoti nemīl.

Maigi brīdinoši signāli, ka partneris tevi nemīl t...

"Cilvēki ignorē savas sajūtas, cik ļoti viņi jūtas sāpināti, atstāti novārtā vai nenovērtēti attiecībās," dzīvesstila izdevumam "Bustle" stāsta licencēta laulību un ģimenes terapeite Nikola Ričardsone. "Un bieži vien viņi nezina, kā konstruktīvi risināt konfliktus, tāpēc noslēdzas sevī un pilnībā pārtrauc runāt. Tā ir lieliska recepte ceļā uz katastrofu."

Komunikācijas trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc attiecības, kurās viens jūtas ignorēts un nepietiekami mīlēts, kādā brīdī neizbēgami izjuks, uzskata Ričardsone. Bez komunikācijas pāriem ir grūti nonākt pie problēmas saknes un virzīties uz priekšu. Bet plaisa attiecībās ne vienmēr nozīmē, ka jums ir jāšķiras.

Ja atklāj, ka tavs partneris tevi nemīl tā, kā esi pelnījusi, ir veidi, kā viņam to pateikt un atjaunot attiecības.

Lasi tālāk un uzzini - kādas ir šīs pazīmes. Ja jūties šādi, beidz pievērt acis un "pieciest". Runā par šo ar savu partneri, jo citādi tiešām būs jāšķiras.

Nākamā lapa: Jūsu strīdi atkārtojas

Tēmas

Attiecības un sekss

Citi šobrīd lasa