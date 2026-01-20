Bērnudārzniekus vest uz dārziņu drīkst. Ir ierobežojumi par pastaigu laiku ziemas spelgonī
Bērnudārzi Latvijā arī šajā aukstajā laikā strādā ierastajā ritmā, tāpēc laikā, kad skolēni var palikt mājās, bērnudārza vecuma bērnus vecāki droši var vest uz dārziņu.
Ministru kabineta noteikumi Nr.890 paredz - ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.
Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 7 līdz 12 gadus veci bērni skolu var neapmeklēt, ja temperatūra ārā ir -20 grādi pēc Celsija, savukārt bērni no 13 gadiem un vecāki, uz skolu var neiet, ja temperatūra ir -25 grādi un vairāk pēc Celsija.
Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas sabiedrības veselības analītiķe Elīna Ķimene skaidro, ka Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumos Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” ir noteikta maksimālā zemākā gaisa temperatūra, pie kuras drīkst organizēt pastaigas svaigā gaisā, tikai bērniem jaunākiem par trim gadiem.
Par gaisa temperatūras ierobežojumiem pastaigu organizēšanai bērniem, kas vecāki par trīs gadiem, vecākiem nepieciešams pārrunāt ar grupiņas audzinātāju, kā arī konkrētā bērnudārza vadību un censties rast risinājumu, kas apmierinātu lielāko daļu bērnu vecākus. Bērnudārzam pastāv iespēja minēto kārtību noteikt arī savos iekšējās kārtības noteikumos.
Jebkurā gadījumā ir jāseko līdzi laika apstākļiem (temperatūras sajūtu līmenis ir atkarīgs no gaisa mitruma, vēja virziena un stipruma, atmosfēras spiediena) un bērnu pašsajūtai, kā arī, lai bērniem būtu atbilstošs apģērbs.