Skaistums
Šodien 05:36
Vienkāršs triks, kas var glābt sievietes ikdienu: vizāžiste atklāj, kā izlabot izsmērētu skropstu tušu
Ikkatrai sievietei ir gadījies krāsojoties ar skropstu tušu vai acu laineri nejauši notraipīt sejas zonu ap acīm. Šādos brīžos bieži rodas jautājums: kā notīrīt izsmērēto kosmētiku, nesabojājot jau uzklāto grimu un neatstājot redzamu “caurumu” tonālajā kārtā? Profesionāla vizāžiste Jana Kozlova atklāj vienkāršu, bet efektīvu skaistuma triku, kas ļauj ātri un precīzi izlabot kļūdu, saglabājot nevainojamu grima klājumu.
Ja gadās neveiksmīgi noķēpāt seju, īpaši krāsojot skropstas, nav nepieciešams visu grimu labot no jauna.
Vizāžiste Jana Kozlova iesaka:
“Ņem palīgā vates kociņu un jebkuru konsīleri vai tonālo krēmu. Uzklāj nelielu produkta daudzumu uz vates kociņa un viegli uzliec tieši uz tās vietas, kur ir izsmērējusies kosmētika, piemēram, skropstu tuša vai acu laineris. Pēc tam apgriez kociņu uz tīro galu un uzmanīgi noņem liekās paliekas. Šādi iespējams izlabot kļūdu, nemainot kopējo grima klājumu un neveidojot "caurumu" tonālajā kārtā.”
Šis ātrais triks noderēs gan ikdienā, gan steidzīgos brīžos pirms svarīga notikuma, kad grims jāizlabo precīzi un bez liekas pārkrāsošanas.