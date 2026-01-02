Visbiežāk NMPD etapā mazuļi dzimst sievietēm, kurām jau iepriekš ir bijušas vairākas dzemdības.
Bērni
Šodien 17:20
NMPD: dzemdības mediķu klātbūtnē ārpus slimnīcas notiek reti
Visbiežāk mazuļi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) etapā, kad dzemdības norit ļoti strauji, piedzimst tām mātēm, kurām jau iepriekš ir bijušas vairākas dzemdības vai arī tie ir kādi īpaši apstākļi, kur bērni piedzimst priekšlaikus, informēja dienestā.
Kopumā gan NMPD etapā dzemdības bieži nenotiek. Pērn NMPD ziņoja, ka 22. decembrī tika pieņemtas divas dzemdības, kas negadās bieži.
Savukārt, piemēram, 2024. gadā NMPD etapā tika sagaidītas 48 dzemdības. No tām vairāk nekā puse notika NMPD mediķu klātbūtnē, bet 17 mazuļi piedzima NMPD automašīnā, norāda dienestā.
Visi NMPD mediķi ir apmācīti pieņemt dzemdības, šiem gadījumiem arī īpaši trenējās.
Tāpat sarežģītos gadījumos, kad notiek dzemdības, piesaistīti tiek gan ārsti speciālisti, gan arī mediķi no NMPD specializētā medicīnas centra. Dienestā atzīmē, ka arī dispečeri, kuri ir ārsti, kamēr brigāde ir ceļā, spēj vadīt dzemdības un teikt priekšā, kas jādara.