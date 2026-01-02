Apprecējās pārāk ātri: vienā mirklī vīrieša dzīve pārvērtās murgā
40 gadus vecā ķīnieša Huaņa Džunčena stāsts izklausās gandrīz kā pamācoša pasaka. Tikai četras stundas pēc aklā randiņa viņš apprecējās ar sievieti, kurā uzreiz iemīlējās. Taču jau pēc četrām nedēļām viņa dzīve kardināli mainījās.
Viens pārsteidzīgs lēmums pārvērta parastu dienu īstā katastrofā: 40 gadus vecajam Huanam Džunčenam romantiska tikšanās beidzās ar lielu naudas zaudējumu un personīgu vilšanos.
Stāsts sākās 21. augustā, kad vīrietis devās uz aklo randiņu. Pa ceļam viņš satika astoņas dažādas savedējas, kuras vienbalsīgi ieteica pievērst uzmanību kādai sievietei — vietējā skaistumkopšanas salona darbiniecei. Huanam tas šķita kā likteņa zīme.
Randiņš noritēja zibensātri. Sievietei bija pilnīgi skaidrs plāns: viņa pieprasīja nekavējoties reģistrēt laulību. Un jau četras stundas pēc pirmās tikšanās viņi devās uz dzimtsarakstu nodaļu, bet līdz pieciem vakarā visi dokumenti bija parakstīti.
"Viss notika tik ātri, it kā sapnī," vēlāk atcerējās vīrietis. "Es atkārtoju sievai, ka šī diena šķiet kā sapnis." Tomēr jau pirmajā kāzu naktī parādījās satraucoši "signāli". Huanam kļuva skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā: sieva aizliedza jebkādu fizisku kontaktu, pat apskāvienus.
Drīz vien sekoja arī citas prasības. Sieviete pastāvīgi atrada iemeslus lūgt no vīra naudu — Valentīna dienai, dāvanām, ikdienas izdevumiem un pat meitas vajadzībām. Bieži viņa pazuda uz vairākām dienām, neatbildēja uz ziņām, bet pēc tam atgriezās ar jaunu lūgumu.
Septembra sākumā sieva paziņoja, ka meitai nepieciešams dators. Huans pārskaitīja viņai 320 dolārus. Taču tā izrādījās tikai neliela daļa — pēc viņa teiktā, mazāk nekā 20 dienu laikā visi viņa uzkrājumi, kas pārsniedza 34 000 dolāru, pilnībā izzuda.
"Mēs iepazināmies 21. augustā, un līdz 8. septembrim visi mani ietaupījumi bija iztērēti līdz pēdējam centam," atzina vīrietis.