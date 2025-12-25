Vai zīdaiņu drēbes obligāti jāgludina?
Sagaidot mazuli, vecāki vēlas nodrošināt viņam visu iespējami labāko — arī tīru, mīkstu un drošu apģērbu. Taču bieži rodas jautājums: vai zīdaiņa drēbītes tiešām ir obligāti jāgludina?
Pirmās jaundzimušā drēbītes pēc mazgāšanas noteikti ieteicams izgludināt. Ne tikai tāpēc, lai negludinātas vīles un krokas nekairinātu mazuļa īpaši jutīgo ādu, bet arī higiēnas nolūkos. Karstums darbojas kā efektīva dezinfekcija, samazinot baktēriju un mikroorganismu daudzumu. Vislabāk pirmās drēbītes gludināt gan no iekšpuses, gan ārpuses.
Vai gludināšana nepieciešama arī vēlāk?
Agrāk valdīja pārliecība, ka visas bērna drēbes jāgludina arī tad, kad mazulis paaugas. Mūsdienās šāds uzskats vairs netiek uzskatīts par obligātu. Tam ir vairāki iemesli:
– mūsdienīgas un efektīvas veļas mazgājamās mašīnas,
– kvalitatīvi, tieši bērnu apģērbam paredzēti mazgāšanas līdzekļi,
– iespēja izvēlēties mazgāšanu augstākā temperatūrā.
Ja tomēr ir sajūta, ka drēbītēm nepieciešama papildu karstuma apstrāde, labs risinājums gludekļa vietā ir veļas žāvētājs. Tas ne tikai palīdz apģērbam kļūt mīkstākam, bet arī nodrošina papildu tīrību un svaigumu.
Svarīgākais — pareiza mazgāšana
Daudz lielāka uzmanība nekā gludināšanai jāpievērš tieši zīdaiņu apģērba mazgāšanai. Noteikti jāizmazgā pilnīgi visas drēbes — arī tās, kas iegādātas jaunas un vēl nav vilktas.
Tas jādara ne tikai vispārējas higiēnas dēļ. Apģērbu ražošanā, krāsošanā un apstrādē nereti tiek izmantotas dažādas ķīmiskas vielas, kas var kairināt mazuļa ādu vai pat kaitēt veselībai. Tāpēc jaunas bērnu drēbes ieteicams ne tikai izmazgāt, bet arī papildu reizi izskalot.