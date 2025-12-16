Gada sievišķīgākais pasākums - Akropole sieviešu rallijs, startēts 7. martā
Sākusies pieteikšanās gada sievišķīgākajam notikumam - “AKROPOLE Sieviešu rallijs 2026”, kas startēs 7. martā plkst. 11.00. Šogad ralliju sagaida aizraujošas izmaiņas - jauna orientēšanās spēle, kas norisināsies speciāli izveidotā lietotnē “RunAR Rally”.
Rallija laikā komandas piedzīvos vairāk tikšanos ar tiesnešiem, vairāk orientēšanās un plānošanas, vairāk savstarpējās palīdzības stūrmanēm, kā arī dažādus pārsteigumu, kas liks ne tikai domāt, bet arī smieties un improvizēt. Taču ir lietas, kas paliek nemainīgas – krāsaini tērpi, drosmīgas frizūras, koši meikapi, neatkārtojami auto tēli un sievišķīga kopā būšana, kas jau tradicionāli ir šī pasākuma un šīs dienas vizītkarte.
Organizatori atklāj, ka arī šogad 6 stundu garajā autoorientēšanās spēlē būs iespēja izzināt Vidzemes ievērojamākās un intriģējošākās pērles. Precīza spēles teritorija tiks atklāta tuvākajā laikā, taču jau tagad ir zināms, ka komandas pēc finiša tiks gaidītas apbalvošanas ceremonijas un svinību vietā iepirkšanās un izklaides centrā “AKROPOLE Rīga”.
“Ikdienā “AKROPOLE” iepirkšanās centri rūpējas par to, lai apmeklētāju dažādajām gaumēm būtu plašas iepirkšanās un atpūtas iespējas. Tāpēc Sieviešu rallija atbalstīšana šķiet lielisks un reizē arī unikāls veids, kā dāvāt dāmām neaizmirstamas sajūtas un labi pavadītu laiku. Esam pagodināti, ka jau otro reizi būsim daļa no šī sievišķīgā notikuma un rallija noslēgumā varēsim uzņemt dalībnieces pie sevis - “AKROPOLE Rīga” mājīgajās telpās, lai ļautos sarunām, dejām, aktivitātēm, un, protams, noskaidrotu godpilnās rallija uzvarētājkomandas,” atklāj SIA “Akropole Latvija” ģenerāldirektors Kaspars Beitiņš.
Rallija dalībniecēm nav vienotas starta vietas. Katra komanda drīkst startēt no savas individuāli izvēlētās lokācijas, kas iekļaujas aplikācijā norādītajā spēles kartē. Spēles uzdevumi un norādes aplikācijā tiks atvērtas pasākuma dienā plkst. 11.00, kas ir Rallija sākuma laiks visām ekipāžām. Veikt spēles uzdevumus aplikācijā varēs no plkst. 11.00 līdz 17.00. Pēc plkst. 17.00 atbildes uz uzdevumiem iesniegt vairs nebūs iespējams, un dalībnieces ar ovācijām un dažādiem pārsteigumiem, konkursiem un izklaides programmu tiks gaidītas iepirkšanās un izklaides centrā “AKROPOLE Rīga”. Vakara noslēguma pasākumā godinās ne tikai kopvērtējuma uzvarētājas, bet izcels arī Elektroauto klasi, kur 1.-3. vietas ieguvējām balvas nodrošinās Rallija partneris “Ignitis Latvija”.
“AKROPOLE Sieviešu rallijs” notiks 7. martā, taču pieteikšanās jau ir atvērta un tiks slēgta 5. martā plkst. 23.59. Detalizēta informācija atrodama pasākuma mājaslapā sieviesurallijs.eu, savukārt ekipāžu reģistrācija notiek šeit: https://fienta.com/lv/sieviesu-rallijs-158509?1ad6078acafe1f7ad59471ffe7a93d9a
Pasākumu atbalsta lieldraugi iepirkšanās centri "AKROPOLE Rīga" un “AKROPOLE Alfa”, stila partneris “Meimelin”, elektroauto klases partneris “Ignitis Latvija”, afterparty partneri “Super Alko” un “Mionetto”, branča partneris “Lofbergs”, kā arī “Fazer”, “Bosch car service”, “Burger King”, “Akvile”, “Gabi”, “Mella”, “Madar Cosmetics”, “Locciatne” un citi atbalstītāji.
Dāmas, šī diena būs par jums un jums vien. Uzvelciet savu krāšņāko smaidu un ļaujieties brīnumiem!