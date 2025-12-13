Cita pasaule
Šodien 09:03
Kas ir Energoskāde un kā to atpazīt?
Ziemassvētku laikā mēs visi ceram, ka Jaunais gads sāksies kā tīra lapa. Bet, ja Jums ir nojausma, ka vecās problēmas sekos, ieklausieties savā intuīcijā.Leģendārie dziednieki Andželīna un Pēteris Antoni norāda: ja neveiksmes neatlaiž, tas var būt enerģētisks kaitējums jeb Energoskāde, ko tautā sauc "kaut kas uzlikts", noskaušana, ļauna acs vai lāsts.
Kā saprast, vai tas skar Jūs?
Galvenās pazīmes: dzīvē vienkārši "neiet" un neveicas daudzās jomās:
- Brūk plāni, zūd nauda, attiecības samezglojas. Sajūta, ka esat iekļuvis melnajā joslā, kurai neredz galu.
- Vārds "uzlikts" arī nav nejaušs. Tā ir reāla, fiziska sajūta, it kā kāds sēdētu uz pleciem vai spiestu pie zemes. Tas ir nepārejošs nogurums, kad rokas nolaižas. Jums ir sajūta, ka slimība vai sāpes neatlaiž. Tās it kā pretojas jebkuriem jūsu pūliņiem.
- Mājās nav miera, zudusi drošības sajūta. Jūs jūtat svešu, neredzamu klātbūtni vai reizēm dzirdat dīvainus trokšņus. Nīkuļo istabas augi. Lūzt sadzīves tehnika. Iespējams, esat atraduši pie durvīm smiltis, iespraustas adatas vai kādus dīvainus priekšmetus.
Ja šīs sajūtas Jums ir pazīstamas, tā nav sakritība. Lai Jaunajā gadā jūs ieietu brīvi, šī nasta ir jānoņem.
Piebilde: šī ir veselības atbalsta sistēma un tā neaizstāj medicīnisko aprūpi.