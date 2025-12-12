"Vecākiem ir kauns!" Pedagoģe aicina vecākus iemācīt meitām kā sevi kopt mēnešreižu laikā
Skaļas diskusijas sociālajos tīklos izcēlušās par skolnieču higiēnas ieradumiem mēnešreižu laikā. Kamēr daļa iedzīvotāju norāda, ka pusaudžu zināšanu trūkums liecina par vecāku nolaidību, citi uzsver, ka sarunas par šo tēmu ir skolas atbildība.
"Mīļās mammas, kurām ir meitas pusaudžu vecumā. Lūdzu, izrunājiet ar savām meitām, kas šajās dienās ir jādara un nopērciet viņām piederumus šim periodam. Pastāstiet, ka šajās dienās ir vairāk sevi jāapkopj un jāmazgājas - tad nebūs situāciju, ka, ienākot bērnam klasē, ir jātaisa vaļā logs, un puiši smiesies un vaicās: "Kādēļ te smird?" Puišu mammas, pastāstiet saviem dēliem, ka ir šādas dienas un meitenes šādos periodos ir īpaši jūtīgas, emocionālas. Sadarbojamies," vietnē "Threads" norāda kāda pedagoģe. Viņas sacītais ir izsaucis pretrunīgu reakciju iedzīvotāju vidū.
"Ir ārkārtīgi daudz vecāku, kas izvairās no šīs sarunas. Par manā paziņu lokā, kas mani nošokēja. Četrus gadus atpakaļ vienam drauga bērnam sanāca izskaidrot un parādīt... sagatavot mēnešreizēm, jo pašiem vecākiem kauns," norāda Aija. "Totāla vecāku nolaidība. Bērns cieš. Jau tā pusaudzei ir kauns par to visu. Žēl bērna. Man tas viss vēl priekšā, bet esmu gatava meitai paskaidrot par šīm dienām," pauž Jolanta.
Tomēr daļa iedzīvotāju uzskata, ka šis jautājums nav vecāku problēma. "Skolā vairs nepastāv audzināšanas stundas? Ko jūs tajās pārrunājat?" vaicā Raita. "Vai skolās vairs nestāsta par higiēnu? Kad es mācījos pamatskolā, pie mums nāca vesels konsīlijs, lai stāstītu par menstruācijām," pauž Inga. Bet vēl kāda norāda, ka "tagad ir internets, kur bērni jau no tekainīšu vecuma visu iemācās".
Tikmēr Dārta pauž sašutumu, ka tik daudzi gatavi novelt visu uz skolas pleciem. "Pēc komentāriem rodas iespaids, ka daļa gatavi dzemdēt, pusotru gadu paciesties un tad palaist bērnus uz skolu, bet saņemt viņus atpakaļ jau pieaugušā vecumā," pauž sieviete. Bet vēl kāda rezumē, ka arī "viņas aizvēsturiskajos laikos" šī bija tabu tēma.