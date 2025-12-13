VIDEO: domofona kamera iemūžina vīrieša negaidīto reakciju pirms pirmā randiņa
26 gadus vecā Olīvija Šepstona pēc neveiksmīgām attiecībām jau gatavojās atteikties no randiņiem. Draudzenes uzstājības dēļ viņa tomēr piekrita dot vienam puisim vēl vienu iespēju. Taču, kad vēlāk viņa pārskatīja ierakstus no domofona kameras, viņa ieraudzīja puiša patieso reakciju uz viņas parādīšanos, un tas mainīja visu.
Olīvija Šepstona un Lūiss Perijs iepazinās iepazīšanās lietotnē "Hinge" un ar pārsteigumu atklāja, ka abi ir no Bristoles, lai gan kādu laiku jau dzīvojuši Kornvolā. Šī sakritība šķita Olīvijai, kura jutās vientuļa, kā likteņa zīme.
Lai gan viņi sazinājās lietotnē mēnesi, Olīvija bija skeptiska par randiņiem. "Es biju zaudējusi cerību. Teicu draudzenei, ka, ja tas neizdosies, es padodos, bet viņa mani pārliecināja mēģināt vēlreiz, un es priecājos, ka paklausīju," sieviete pastāstīja "Newsweek".
Skatiens, kas mainīja visu
Lūiss atnāca pēc Olīvijas uz viņas mājām, un tieši šo mirkli iemūžināja domofona kamera. Video, kas nonāca "TikTok" lapā un savāca gandrīz miljonu skatījumu, iemūžināja Lūisa Perija reakciju, kad viņš pirmo reizi ieraudzīja Olīviju.
@ovshepstone So crazy having snippets of your life you can watch back #fyp #doorbell #boyfriend ♬ Sparks - Coldplay
Lai gan, pēc Olīvijas teiktā, pats Lūiss bija ļoti nervozs, viņa seja atklāja visu.
Īpaši Olīviju aizkustināja vīrieša mazie žesti randiņa laikā: viņš atvēra viņai durvis, rūpējās, lai viņas glāze vienmēr būtu pilna, un, kas mūsdienās sastopams retāk - samaksāja par vakariņām. Lai gan Lūiss nebija viņas ierastais "tips", viņa patiesums pastiprināja Olīvijas interesi.
"Viņš tajā mirklī iemīlējās"
Randiņš pagāja ātri, un Lūiss ar piesardzīgu nervozitāti pajautāja, vai Olīvija vēlētos satikties vēlreiz. Meitene piekrita, un kopš tā laika viņi ir nešķirami.
"TikTok" lietotāji uzreiz sajūsminājās par Lūisa reakciju. "Mīļā, tas ir tavs nākamais vīrs, tikai paskaties, kā viņš uz tevi skatās. Viņš tajā mirklī iemīlējās."
Olīvija tagad stāsta, ka jau randiņa sākumā viņi jokojot apsprieda domu par domofona ierakstu rādīšanu kāzās, un tagad šī ideja šķiet pavisam reāla.
"Brīnišķīgi, ka iepazīšanās lietotnes patiešām var savest kopā labestīgus un jaukus cilvēkus," noslēdz savu stāstu Olīvija.