Vairāk nekā leģendas sieva: kas patiesībā ir Andželīna Antone?
Latvijas dziedniecības pasaulē ir viena neapstrīdama leģenda – Pēteris Antons. Taču jau gadiem ilgi aizkulisēs dzirdami čuksti par kluso spēku, kas stāv viņam blakus.
Runā, ka aiz 90. gadu milzīgajām rindām stāvēja arī viņa – sieviete, kura spēja saskatīt cilvēku problēmu dziļākos, neredzamos cēloņus.
Vai Andželīna Antone ir tikai talantīga asistente, vai tomēr... kaut kas daudz vairāk?
Leģenda par Leģendu
Pats Pēteris Antons par to runā atklāti, un, kad runa ir par Andželīnas lomu, viņa intonācijā parādās īpaša cieņa. Viss sākās 90. gadu sākumā, kad Pēteris no Amerikas atveda Latvijā tolaik vēl neredzētas Taro kārtis. Viņš tās nodeva Andželīnai ar vienkāršu domu – lai pamācās, palasa teoriju.
Taču notika negaidītais. Viņa pat neatvēra grāmatas. Paņemot kārtis rokās, viņa vienkārši sāka redzēt. Nevis simbolus, bet cauri tiem.
Pēteris ātri saprata, ka cilvēki, kas nāca pie viņas it kā pazīlēt, saņēma ko pavisam citu. Viņa nepareģoja nākotni. Viņa to mainīja. Nelaimes, ko viņa ieraudzīja cilvēka laukā, pēkšņi pagāja garām vai norisa daudz vieglāk. Tā nebija zīlēšana. Tas bija kas cits. Tā nav standarta frāze "mana sieva ir mans atbalsts". Tas ir Meistara cieņas apliecinājums citam Meistaram.
Sieviete, kura "izšķīrās"
Labākais pierādījums šim klusajam spēkam ir cilvēku likteņi. Iveta, kura tagad ir laimīga sieva un mamma, pirms desmit gadiem atradās dzīves zemākajā punktā. Gadiem ilga, nelaimīga laulība, apkārtējo spiediens "paciesties" un psihologu ieteikumi meklēt kompromisus bija noveduši viņu strupceļā.
Andželīnas reakcija nebija standartizēta mierināšana. Viņai pat nevajadzēja kārtis, lai ieraudzītu patiesību. Viņa paskatījās uz sievieti un pateica to, ko neviens cits neuzdrošinājās: "Tavs ceļš ir šķiršanās. Un tev ir jāiet prom."
Viņa bija vienīgais cilvēks, kurš Ivetā ieraudzīja spēku, nevis upuri. Paklausot šim redzējumam, Iveta izmainīja savu dzīvi. Pēc desmit gadiem viņa atgriezās, lai pateiktu paldies – jau kopā ar savu īsto cilvēku un bērniem. Andželīna toreiz nebija nolasījusi likteni kārtīs. Viņa bija to izdziedinājusi.
Nodevēja vārds
Tomēr Andželīnas spējas sniedzas tālāk par personīgām attiecībām un darbojas arī skarbajā biznesa vidē. Kāds liela starptautiska uzņēmuma īpašnieks, sauksim viņu par Jāni, ir pragmatiķis, kurš netic maģijai, bet tic rezultātiem. Un viņš bija nonācis situācijā, kur loģika nestrādāja.
Viņa priekšā bija vairāki miljonu vērti projekti ar ASV partneriem. Kļūdīties nedrīkstēja. Andželīna, caurskatot projektu sarakstu, precīzi norādīja – kurš nesīs peļņu, bet kurš izgāzīsies. Viņas prognoze palīdzēja izglābt uzņēmumu.
Bet lielākā problēma bija iekšienē. Jāņa komandā bija kurmis. Konkurenti zināja katru soli, līgumi tika zaudēti, bet īpašnieks nevarēja saprast, kurš ir nodevējs. Izmisumā viņš devās pie Andželīnas ar visu darbinieku sarakstu – ap simts uzvārdiem.
Viņai nevajadzēja veikt izmeklēšanu. Viņa pat īsti nepaskatījās sarakstā. Aizverot acis, iestājās klusums, un tad viņa nosauca vienu vārdu. Vienu. Tas bija uzņēmuma vadītāja vietnieks – cilvēks, kuram Jānis uzticējās visvairāk.
Kad Jānis izsauca vietnieku uz sarunu un paziņoja, ka visu zina, nodevējs sabruka un atzinās uzreiz. Atklājās ne tikai informācijas nodošana konkurentiem, bet arī gadiem ilgas finanšu mahinācijas. Tā nebija maģija tās klasiskajā izpratnē. Tā bija redzēšana, kas pārspēj drošības dienestu.
Iejaukšanās filmā
Kā viņa to dara? Andželīna skaidro, ka kārtis ir tikai instruments, lai pieslēgtos. Viņa redz klienta situāciju kā filmu – notikumus, cilvēkus, pagātni.
Bet daudzi dziednieki to redz. Atšķirība ir tāda, ka Andželīna palīdz mainīt notikumu gaitu: sniedzot padomus kā rīkoties vai kādu no iespējam izvēlēties. Andželīna lūdz savus klientus iepriekš sagatavot jautājumus, dažādus variantus par nākotnes iecerēm, lai no tiem izvēlētos veiksmīgāko.
Kāpēc vairs nav rindu?
Ar šādām spējām pie Andželīnas durvīm varētu stāvēt rindas kilometra garumā. Tomēr viņa vairs aktīvi nepieņem individuāli.
"Agrāk es palīdzēju individuāli. Bet mana misija ir plašāka," atzīst Andželīna. Tagad viņas spēks ir koncentrēts kursos. Cilvēki atnāk uz nodarbībām ar sāpošu muguru, ar naudas problēmām vai salauztu sirdi, domājot, ka atnākuši tikai mācīties metodes.
Bet patiesībā notiek kas daudz vairāk. Kamēr dalībnieki mācas enerģētisko harmonizēšanu, Andželīna dara savu galveno darbu. Viņai pat nav jāuzdod jautājumi. Viņa redz klātesošo dzīves filmas, redz strupceļus un klusībā iejaucas nelaimīgajos scenārijos, palīdzot cilvēkiem nostāties uz labākas dzīves līnijas.
Viņa nav vienkārši "Leģendas sieva". Viņa ir klusais spēks, kas pārraksta scenārijus. Un viņas un Pētera kursi nav tikai par veselīgu dzīvesveidu. Tie ir par iespēju, ka, Jums pat nezinot, kāds salabos Jūsu filmu.
