Šonedēļ populārākie vārdi - Vladimirs un Iveta; vispopulārākais bērnu vārds - Valdis
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Vladimirs (13925) un Iveta (7840). Savukārt jaundzimušajiem bērniem populārākais vārds ir Valdis. Sveicam viņus un pārējos, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Valdis (5479), Sarmīte (4268), Gunārs (3494), Guna (1764), Voldemārs (1330) un Lūcija (1289), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Veldze (12), Gunis (17), Gaisma (28), Auseklis (81) un Tabita (90).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 561 Judīte, 135 Otīlijas un 120 Valdemāri.
2025. gadā dzimušajiem bērniem vecāki visbiežāk izvēlējušies vārdu Valdis - 11 puikas šogad nosaukti šajā vārdā. Deviņas šogad dzimušas meitenes nosauktas par Lūciju, astoņas - par Otīliju.
Pieci jaundzimušie šogad nosaukti par Vladimiru, divi - par Voldemāru. Pa vienai reizei šogad bērniem dots vārds Gunis, Valdemārs un Iveta. Citi šīs nedēļas aktuāli vārdi jaundzimušajiem šogad pagaidām nav reģistrēti.