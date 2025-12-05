Intriģējošs augstās parfimērijas noslēpums - “Maison Crivelli” šedevrs “Safran Secret”
“Smarža dažkārt kļūst vēl pārsteidzošāka, ja tai pieskaras noslēpums,” iepazīstinot ar savu jauno šedevru “Safran Secret”, saka Tibo Krivelli (Thibaud Crivelli), “Crème de la Crème” klientu iecienītā augstās parfimērijas nama “Maison Crivelli” dibinātājs.
Patiesi – jo lielākā daļa dzīves pieredzes sevī ietver arī pārsteiguma elementu! Kaut ko tādu, kas vienā mirklī pamodina visas maņas un kas ikdienu iekrāso negaidītiem, adrenalīna pilniem vai pat draudīgiem triepieniem.
Šīs domas ir “Maison Crivelli” filozofiskais pamats. 2018. gadā dibinātais augstās parfimērijas nams skaistuma potenciālu saskata negaidītajā, bet savus stāstus atklāj ļoti personīgā veidā – ar Tibo Krivelli atmiņām. Katra kompozīcija ir notikums, satikšanās, tēls vai emociju fragments, kas fiksēts smaržu valodā. Tas var būt tuberožu dārzs mēness gaismā, nakts uz deju grīdas, vīraka dūmu piruetes vai spriedze gaisā pirms zirgu skriešanās sacīkstēm. “Safran Secret” gadījumā tā ir pastaiga pa zili ziedošiem safrāna laukiem.
Katras atmiņas Tibo Krivelli uztic kādam citam parfimēram, kuram ir neatkārtojams mākslinieciskais rokraksts. Tieši tāpēc “Maison Crivelli” aromāti pat parfimērijas kritiķus pārsteidz ar savu oriģinalitāti, kontrastiem un drosmi! Jāatzīmē, ka radošais process no pirmās idejas līdz elegantā pudelītē dusošai burvībai var ilgt pat vairākus gadus – “Maison Crivelli” uzsver lēnu un rūpīgu radošo darbu, kam nav svarīgas ne tendences, ne mūsdienu pasaules diktētais ritms.
Iedvesmojoties no smaržu mīklainās dabas, kā arī cenšoties atjaunot noslēpumainības radītu satraukumu, šajos svētkos T. Krivelli iepazīstina ar jauno “Maison Crivelli” aromātu sēriju “Olfactory Mysteries”. Intriģējošais projekts aicina augsto parfimēriju piedzīvot personīgi – bez detalizēta sastāvdaļu saraksta un klasiskās nošu piramīdas acu priekšā. Tikai viena svarīgākā sastāvdaļa un ar pusvārdu atklāta rakstura nianse. Viss pārējais – noslēpums. “Piedzīvot smaržu – tas nozīmē piedzīvot kaut ko absolūti dzīvu,” pasmaida T. Krivelli un uzsver, ka viņa smaržīgās kompozīcijas – tāpat kā likteņa līkloči – var būt neparedzamas!
Pirmais sērijas “Olfactory Mysteries” opuss – smaržu ekstrakts “Safran Secret”. 30 % koncentrācijas smaržas jūsu acu priekšā rada ainavu, ko formulē pats T. Krivelli – safrāna lauki, kas grimst biezas miglas plīvuros. Iztēli rosinošas tekstūras, saiknes un kontrasti nosaka “Safran Secret” raksturu – tas ir omulīgs svētku aromāts, nenoliedzami elegants, ideāli atklājas uz ziemas fona.
Parfimēra Gaela Montēro (Gaël Montero) radītais šedevrs iemieso dabiski grezno, maigo un juteklisko safrāna dvēseli, ko apņem koksnes nošu un garšvielu siltums. “Safran Secret”, kas sevī apvieno dabas stihisko spēku un augstās parfimērijas meistarību, čukst mūžīgos elegances un dāsnuma noslēpumus.