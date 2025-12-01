Šonedēļ populārākie vārdi - Nikolajs un Baiba, vispopulārākais bērnu vārds - Nikola
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākie vārdi ir Nikolajs (7479) un Baiba (5733). Savukārt jaundzimušajiem bērniem populārākais vārds ir Nikola. Sveicam viņus un pārējos, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Evija (3251), Nikola (2842), Sabīne (2349), Niks (1945) un Arnolds (1389), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Klaudijs (10), Barba (24), Ako (29), Dzirkstīte (52) un Meta (88).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 590 Niklāvi, 437 Sarmas, 400 Antonijas, 372 Antas, 231 Raita, 196 Sniedzes, 132 Emanueli, 131 Jogita un 131 Barbara.
Jaundzimušajiem populārākais vārds ir jau pieminētā Nikola - 40 šogad dzimušām meitenēm vecāki devuši šo vārdu. 17 šajā gadā dzimuši zēni tikuši pie vārda Arnolds, 16 - Niks, 13 - Niklāvs.
2025. gadā piedzimuši 9 Emanueli un 9 Evijas, savukārt 6 jaundzimušie nosaukti par Ako. Piecām šogad dzimušām meitenēm dots vārds Sabīne, diviem puikām - Nikolajs. Piedzimusi arī viena Baiba, viena Barbara un viena Sniedze. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi pagaidām jaundzimušajiem šogad nav reģistrēti.