Dzīve kopā: kā izvairīties no naudas problēmām attiecībās
No kopīgiem bankas kontiem un apvienotiem uzkrājumiem līdz hipotekārajiem kredītiem - runājiet par naudu, lai kopā veidotu laimīgu finansiālo nākotni.
Sāciet - un turpiniet - runāt
Nav vienas pareizās formulas tam, vai jums vajadzētu pārvaldīt savas finanses kopīgi, atsevišķi vai izvēlēties kādu vidusceļu. Svarīgākais ir runāt par naudu - par tērēšanu, budžetu, parādiem un uzkrājumiem - jau attiecību sākumā, lai vēlāk izvairītos no pārpratumiem un strīdiem.
Pēc konsultāciju dienesta "Relate" datiem, bažas par finansēm ir lielākais spriedzes avots pāriem visā Lielbritānijā (un ne tikai). Tomēr aptaujas rāda, ka "liela daļa no mums nespēj patiesi parunāt par naudu ar savu partneri".
Ja sarunu sākt ir grūti, var palīdzēt rakstisks plāns. Varat ierosināt, ka katrs atsevišķi uzraksta, kā, jūsuprāt, vajadzētu pārvaldīt finanšu lietas kā pārim, un pēc tam to pārrunāt. Iespējams, ka par dažiem jautājumiem nāksies kompromisēt.
Jebkuri vienošanās, ko noslēdzat, būtu ik pa laikam jāizvērtē no jauna, īpaši tad, ja kāda partnera apstākļi mainās - piemēram, ja viņš vai viņa saņem algas paaugstinājumu.
Padomājiet par rēķiniem
Kopdzīves uzsākšana ir liels solis, un tas nozīmē arī vienošanos par to, kurš par ko maksās.
Labā ziņa ir tā, ka daži rēķini var kļūt mazāki. Ja abi līdz šim maksājāt par "Netflix" vai citiem abonementiem, daudzos gadījumos šos izdevumus varēsiet samazināt uz pusi, raksta "The Guardian".
Runājot par gāzes, elektrības un citiem komunālajiem rēķiniem, tos var dalīt 50:50 vai arī proporcionāli atbilstoši katra partnera ienākumiem.
Apsveriet iespēju apvienoties
Viens no lielajiem lēmumiem ir jautājums par kopīga norēķinu konta izveidi. "Relate" norāda, ka šāda konta atvēršana "ir nopietnas uzticēšanās solis".
"Atverot kopīgu kontu, jūsu partnerim ir tiesības tērēt visu, kas tajā ir, un jums nav tiesību to apšaubīt," saka Endijs Vebs no "Be Clever With Your Cash". "Ja partneris aizrausies ar tēriņiem un kontā būs mīnuss, jums abiem būs jāatbild par parāda segšanu."
Jums jāapsver ļoti rūpīgi, ja partnerim ir parādi vai slikta kredītvēsture, jo kopīga konta īpašnieku kredītprofili kļūst finansiāli saistīti. Kad piesakāties kredītam, aizdevējs var izvēlēties pārbaudīt arī partnera kredītvēsturi, un tas var ietekmēt jūsu spēju aizņemties.
Ja atverat kopīgu kontu, jāizlemj, kādam nolūkam tas paredzēts. Varat izvēlēties apvienot visus savus ienākumus vienā kontā un visus maksājumus - no lieliem rēķiniem līdz ikdienas sīkumiem, piemēram, kafijai līdzņemšanai - veikt no šī konta.
Tajā pašā laikā nav iespējams iegūt kopīgu kredītkarti, taču bieži vien var pieprasīt papildu karti partnerim. "Primārais" kartes turētājs būs atbildīgs par jebkuriem papildu kartes lietotāja izdevumiem, tāpēc ņemiet to vērā, pirms piesakāties.
... vai izvēlēties vidusceļu
Vēl viena iespēja ir atvērt kopīgu norēķinu kontu mājsaimniecības rēķiniem un neparedzētiem gadījumiem, bet katram partnerim paturēt savu personīgo bankas kontu ikdienas tēriņiem.
Padomājiet, cik daudz katrs partneris ik mēnesi iemaksās kopīgajā kontā. Tā var būt vienāda summa vai arī iemaksas var būt proporcionālas katra ienākumiem.
Vebs saka, ka izmantot tikai kopīgu norēķinu kontu, bez individuāliem kontiem, var būt riskanti.
"Jums var šķist, ka atsevišķi līdzekļi nav vajadzīgi - taču attiecības var sabojāties, sākot no šķiršanās līdz pat finansiālai vardarbībai, tāpēc ir prātīgi saglabāt pieeju savai naudai, ja tas kādreiz kļūtu nepieciešams," viņš skaidro.
Kopīgi uzkrājumi
Tas var būt ērti tiem, kuri krāj kopīgam mērķim, piemēram, lielam ceļojumam.
Vebs norāda, ka, lai gan kopīgais krājkonts neietekmēs jūsu kredītvēsturi, "jums vienalga jābūt drošiem, ka otrs cilvēks kontu neiztukšos bez jūsu atļaujas".