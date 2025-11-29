Līgava kāzu fotogrāfijās pamanīja svešinieci: patiesība pārsteidz
Līgava bija šokēta, kad pēc vairākiem mēnešiem pēc ceremonijas pamanīja kāzu fotogrāfijās svešinieci, kura mierīgi pozēja starp viesiem. Incidents izraisīja interesantu diskusiju par kāzu tradīcijām.
Sieviete pastāstīja, ka kopā ar vīru uz kāzām uzaicinājusi aptuveni simt cilvēku - visus labi zināmus radiniekus un draugus. Tāpēc, divus mēnešus vēlāk, saņemot profesionālās fotogrāfijas, līgava bija apstulbusi, starp viesiem ieraugot sievieti, kuru ne viņa, ne viņas vīrs nepazina. Par to viņa pastāstīja vietnē "Reddit", ziņo TSN.
"Es ieraudzīju sievieti, kuru mēs abi nepazinām. Noddomāju, ka varbūt kāds no radiniekiem atveda sev līdzi nepazīstamu partneri, bet arī mani vecāki vispār nemācēja pateikt, kas tā ir," teikts ziņojumā.
Tikai parunājot ar vienu no līgavas draudzenēm, viņa spēja noskaidrot negaidītās viešņas identitāti. Izrādījās, ka tā nav radiniece, bet gan viņas skolas draudzenes māte.
"Vai viņi nesaprot, ka ēdiens nerodas no gaisa, lai pabarotu vēl vienu cilvēku? Ka arī lieks krēsls pats no sevis neparādās?" sašutusi raksta līgava.
Viņai paveicies, ka tieši iepriekšējā dienā viens no viesiem slimības dēļ atteicis dalību - tas arī nodrošināja brīvu vietu, kuru nevēlamā viešņa nekavējoties izmantoja.
"Iedomājieties, ja viņš tomēr būtu atnācis. Kur tai mammai vajadzēja likties?" piebilda ieraksta autore.
Ziņa jau savākusi tūkstošiem komentāru. Lielākā daļa lietotāju nosodījuši svešinieces rīcību, taču daži dalījušies profesionālajā pieredzē un kultūras novērojumos. Kāds publiskās ēdināšanas speciālists piebilda, ka praksē daudzas norises vietas gatavojas neplānotiem viesiem:
"Es vienmēr pasūtu par diviem līdz trim procentiem vairāk krēslu un inventāra, nekā nepieciešams, un ēdiena parasti arī pietiek - vismaz viena papildu porcija vienmēr ir."
Tomēr citi uzsvēra: lieta nav tajā, vai pietiks maizīšu, bet gan cieņā pret pasākuma rīkotājiem.
Diskusija ātri pārauga plašās diskusijās par kāzu tradīcijām. Vairāki lietotāji atzīmēja, ka dažās valstīs noslēpumainu viesu parādīšanās nemaz netiek uzskatīta par ko ārkārtēju.
"Anglijā kāzu ceremonijas juridiski tiek uzskatītas par publiskiem notikumiem, tāpēc papildu cilvēku parādīšanās nav nekas pārsteidzošs," rakstīja kāds lietotājs.
"Mana draudzene pat saņēma atklātnīti no sievietes, kura apmeklēja viņas kāzas tikai tāpēc, ka mīl ceremonijas un vienkārši iet uz visām kāzām konkrētajā vietā," viņš piebilda.
Citi norādīja, ka katoļu un anglikāņu baznīcās, kas ir atvērtas visiem, tas vispār ir ierasts: "Ikviens var ierasties uz ceremoniju. Un bieži tā arī notiek." Tomēr praktiski visi bija vienisprātis, ka "lieki" cilvēki banketā, kur ir skaidri noteikts viesu skaits, jau ir nopietns noteikumu pārkāpums.
Arī citas līgavas sāka dalīties savos stāstos. Kādā sieviete pastāstīja, ka nekad tā arī nav iepazinusies ar viešņu, kura noķēra viņas pušķi: "Vēlāk izrādījās, ka tā bija mana vīra drauga pavadone, kuram pat nebija atļauts ņemt līdzi plus viens. Viņa nebija viņa draudzene - tikai nejauša paziņa. Un, protams, viņa ir redzama visās fotogrāfijās," pajokoja lietotāja.
Cita atcerējās, kā viņas māsa un draudzene uzaicinājušas nejaušus puišus, jo šķitis, ka kāzās esot pārāk daudz brīvu meiteņu. "Viens no viņiem noķēra prievīti, bet citus pamanīja, kad viņi kārtoja savas darīšanas krūmos. Stāsts - tīra patiesība," rakstīja sieviete.