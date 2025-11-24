Šonedēļ vispopulārākie vārdi - Andrejs un Andris; populārākais bērnu vārds - Katrīna
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie ir Andrejs (17769) un Andris (16930). Savukārt jaundzimušajiem mazuļiem šogad visbiežāk izvēlētie vārdi ir Katrīna un Kate. Sveicam viņus un pārējos, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Rita (5505), Katrīna (5100), Vita (3543), Lauris (3433), Velta (2696) un Kate (1993), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Velda (15), Andrievs (37), Trīne (44), Konrāds (59), Virgīnija (91) un Kadrija (97). Vēl vārda dienu šonedēļ svin 702 Olitas, 438 Katrīnes, 363 Sebastiani, 226 Norberti un 144 Ignati.
Jaunie vecāki saviem 2025. gadā dzimušajiem bērniem visvairāk iecienījuši vārdus Katrīna (54) un Kate (43). 18 šogad dzimuši puikas ir nosaukti par Andreju, 11 - par Sebastianu. Septiņiem puikām dots vārds Andris, sešām meitenēm - Katrīne, pieciem zēniem - Lauris, četrām meitenēm - Trīne.
Divas reizes 2025. gadā reģistrēti vārdi Kadrija, Norberts un Rita, vienu reizi - Konrāds un Vita. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi jaundzimušajiem šogad vēl nav reģistrēti.