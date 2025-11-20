Māra Sleja strādā par Latvijā pirmo intīmo ainu koordinatori: “Neviens stāsts nav tā vērts, lai čakarētu cilvēku”
Kāpēc kino ir nepieciešams intīmo ainu koordinators, kādi ir viņa pienākumi un kā mainās aktieru un filmēšanas komandas ikdiena, stāsta Māra Sleja, pirmā sertificētā intīmo ainu koordinatore Latvijā.
Intīmo ainu koordinators – loma, kas pavisam nesen papildināja pasaules kino darbu filmēšanas komandu sastāvu. Šobrīd Latvijā sertificēto intīmo koordinatoru skaits ir vien divi cilvēki, kamēr visā Baltijā tie ir septiņi speciālisti. Kāpēc ir nepieciešams intīmo ainu koordinators, kādi ir viņa pienākumi un kā mainās aktieru un filmēšanas komandas ikdiena, stāsta Māra Sleja, pirmā sertificētā intīmo ainu koordinatore Latvijā, kura pavisam nesen strādāja arī pie jaunā Go3 seriāla “Praktiskā kokvilna”.
Intīmo ainu koordinators ir cilvēks, kas ir atbildīgs par aktieru un filmēšanas sastāva labsajūtu uz filmēšanas laukuma, iepriekš apzinot robežas, informētās piekrišanas, režisora un producenta skatījumu, meklējot kopsaucējus.
Intīmo ainu koordinators strādā ar dažādām ainām – intīmām, kailuma, simulētā seksa, dzemdību un pat morga ainām. Arī ainas ar bērniem tiek pieskaitītas pie intimitātes, gadījumā, ja lomu atveidotāji nav bērna vecāki.
“Šādām ainām ir vērts sagatavoties – informētā piekrišana ir pamats jebkurai intīmai mijiedarbībai. Mēs skaidri pasakām, ko plānojam darīt, un gaidām, vai partneris to ir gatavs apstiprināt. Šāda pieeja neierobežo aktieru improvizāciju – izrunājot visu iepriekš, aktieri savā starpā vienojas kas un kā notiks, bet atstājot vietu spontanitātei katra aktiera robežu ietvarā,” bilst intīmo ainu koordinatore Māra Sleja.
Strādājot kā mediatoram starp režisora vīziju, aktiera robežām, producentu iespējām un filmēšanas komandas labsajūtu, intīmo ainu koordinators mazina hierarhiju kino darbinieku vidū un nodrošina līdzsvaru filmēšanas procesā. Jebkurš no iesaistītām pusēm var vērsties pie koordinatora, izjūtot nepatīkamas emocijas vai situācijas.
Māra Sleja norāda, ka šo darbu iedala trijās daļās: darbs pirms un pēc filmēšanas un darbs uz laukuma.
Darbs pirms filmēšanas esot nozīmīgākais – nepieciešams aprunāties ar visiem aktieriem, režisoru, kostīmu un grima māksliniekiem, apzināt piekrišanas un iegādāties īpašo apakšveļu, ja ir vajadzība.
Ja sagatavošanās posmā viss ir paveikts rūpīgi, filmēšanas laukumā atliek vien pārbaudīt robežas un risināt neparedzētas situācijas, ja tādas rodas.
Lai gan šķiet, ka intīmo ainu koordinatora darbs lieki patērē laiku un naudu, Māra norāda, ka ir gluži otrādi – filmēšanas darbs noritēs gludāk – ar mazākiem finansiāliem, laika un mentāliem zaudējumiem. Seriāla “Praktiskā kokvilna” filmēšanas procesā koordinatora darbs ir bijis īpaši vērtīgs. Režisore Zanda Ramāne par šo profesiju un Māras Slejas darbu min ļoti svarīgu atziņu: “Neviens stāsts nav tā vērts, lai “čakarētu” cilvēku.”
“Praktiskā kokvilna” stāsta par trīsdesmit četrus gadus jauno Ditu, kas divus gadus pēc šķiršanās, ir pieņēmusi lēmumu – nomainīt kokvilnas mājas tērpu pret kaut ko neērtāku, toties izaicinošāku – randiņiem! Viņa dod iespēju internetam, un tā dzīlēs atrod patiešām interesantu vīrieti, kas atmodina viņas dusošo libido.
Seriālā galvenās lomas atveido: Sandija Dovgāne, Liene Sebre, Jānis Kronis, Igors Šelegovskis, Jana Herbsta , Aksels Aizkalns, Marta Lovisa, Karīna Tatarinova, Gerda Embure, Samira Adgezalova, Rauls Grancovskis. Seriāla producents ir Kristians Alhimionoks, režisore – Zanda Ramāne, savukārt scenārija autores – Zanda Ramāne un Zane Nuts.
Skaties “Praktisko kokvilnu” Go3 televīzijā jau tagad! Jaunas epizodes iznāk katru trešdienu, un kopā seriāls ietvers astoņas epizodes. Tāpat arī seriālam 2. decembrī būs pieejams papildraidījums “Praktiski ar Džemmu”, kurā varēs uzzināt vairāk par filmēšanas procesu, komiķei intervējot seriāla veidotājus – režisori, grāmatas rakstnieci, aktierus u.c. personības, tostarp seriāla intīmo ainu koordinatori Māru Sleju.