Šonedēļ populārākie vārdi - Aleksandrs un Elizabete
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Aleksandrs (28662) un Elizabete (5206).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Aldis (3908), Andis (3450), Anda (2608), Uģis (2054), Hugo (1105) un Zigrīda (1067), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati. Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Brīve (2), Zigrīds (6), Aldris (6), Uga (18), Zigfrīda (20), Doloresa (33), Andīna (39), Līze (46) un Liza (77).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 380 Betijas, 329 Zeltītes, 163 Alfoni un 137 Vigo.
Šogad dzimušajiem mazuļiem populārākie vārdi ir Elizabete, Hugo un Aleksandrs - 2025. gadā piedzimušas jau 65 Elizabetes, 58 Hugo un 56 Aleksandri. Savukārt piecām meitenītēm oficiāli reģistrēts vārds - Betija. Divas reizes 2025. gadā jaundzimušajiem bērniem izvēlēti vārdi Uģis un Līze, pa vienai reizei - Vigo un Anda. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi šogad dzimušajiem bērniem pagaidām nav reģistrēti.