Bērni
Šodien 18:00
Daugavpils Sociālais dienests piedāvā rehabilitāciju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Daugavpilī deklarētiem bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem ir pieejami rehabilitācijas pakalpojumi. Kalendārā gada laikā vienam bērnam pieejamas 20 bezmaksas psihologa konsultācijas un terapijas vai fizioterapeita nodarbības.
Lai pieteiktos rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz iesniegums un ārstniecības personas izziņa, kas apliecina bērna veselības stāvokli un nepieciešamo rehabilitācijas veidu, informē Daugavpils pašvaldībā. Pēc dokumentu izvērtēšanas sociālais dienests izsniegs norīkojumu, lai bērns varētu saņemt nepieciešamo sociālo rehabilitāciju, ko sniedz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte””.
Papildu informāciju par šo pakalpojumu un pieteikšanās, kā arī uzziņas par citiem sociālā atbalsta pakalpojumiem, var saņemt Daugavpils Sociālā dienesta 11. kabinetā (Vienības ielā 8) vai zvanot pa tālr. 27327948.