Rīgā 15. novembrī notiks “Satikšanās svētki”
Priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāku biedrība "Esmu klāt" sadarbībā ar Latvijas Neonatologu biedrību aicina priekšlaikus dzimušo bērnu ģimenes un aprūpes personālu piedalīties, kas 15. novembrī notiks par godu Pasaules priekšlaicīgi dzimušo bērnu dienai.
Kā informēja biedrības "Esmu klāt" valdes locekle Lelde Bērziņa, pasākums notiks Rīgas 64. vidusskolas sākumskolas aktu zālē no plkst. 17 līdz 20. Tajā tiks atzīmēta arī priekšlaicīgi dzimušo bērnu dinamiskās novērošanas programmas "Drošais apmetnis" desmit gadu pastāvēšana.
Programma "Drošais apmetnis" izveidota 2015. gadā, lai sistemātiski novērotu mazos pacientus. Programmas angliskais nosaukums ir "Follow-up", un tā pēc slimnīcas atstāšanas sniedz īpašu atbalstu tiem bērniem, kas dzimuši līdz 34. grūtniecības nedēļai.
Tāpat pasākumā tiks pasniegtas biedrības "Esmu klāt" gada balvas neonatoloģijā.
Gaidāms arī dueta "Violetas.Divas" muzikālais priekšnesums, aktivitātes bērniem, svētku kliņģeris un citas aktivitātes.
Biedrība "Esmu klāt" dibināta 2017. gadā, un tās mērķis ir risināt ar priekšlaicīgi dzimušu bērnu saistītus jautājumus medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības, juridiskajā un citās jomās.
Biedrība norāda, ka Latvijā gadā priekšlaikus piedzimst apmēram 800 bērni, kas ir 5% līdz 6% no visiem dzīvi dzimušajiem.