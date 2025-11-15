FOTO: 35 gadus veca modele pelna tūkstošiem eiro dienā, pateicoties skaistākajai sava ķermeņa daļai
35 gadus vecā Aviša Tevani, kas dzīvo Ņujorkā, ir pierādījums tam, ka modeļu biznesā var spoži mirdzēt pat tad, ja prožektori nav vērsti tieši sejā. Sieviete, kura iepriekš strādāja par stilisti, nosūtīja savas fotogrāfijas aģentam, un jau pēc pāris nedēļām viņa saņēma savu pirmo darba piedāvājumu.
Avišas rokas viņai atnesušas panākumus un sadarbību ar tādiem pasaulē pazīstamiem zīmoliem kā "Chanel", "Dior", "Starbucks", "Coca-Cola", "Absolut Vodka" un "Kylie Cosmetics".
Viņas karjera sākās 2020. gadā, kad viņa palīdzēja radiniekam organizēt fotosesiju saderināšanās un kāzu gredzeniem. "Mans radinieks pajokoja, ka man ir ideāli pirksti un ka man šīs fotogrāfijas noteikti jānosūta aģentam," atceras Aviša.
Viņa paklausīja padomam un nosūtīja bildes pirmajai aģentūrai, ko atrada. "Un jau pēc pāris nedēļām es biju filmēšanas laukumā," viņa smejas.
Zelta rokas
Mūsdienās Aviša pelna kā profesionāla roku modele - no 250 līdz 3000 eiro dienā. Dažkārt filmēšanā piedalās līdz pat 30 cilvēku komanda, un process var ilgt līdz 12 stundām.
"Daudzi domā, ka es vienkārši turu priekšmetu rokās, bet patiesībā tā ir ļoti smalka un precīza nodarbošanās. Bieži mums ir tikai viens vai divi paraugi, tāpēc jāiegūst perfekts kadrs jau ar pirmo mēģinājumu," stāsta viņa.
Viena no Avišas mīļākajām fotosesijām bija "Chanel" Valentīndienas kampaņa, kurā viņai nācās turēt rokās dzīvu balodi. "Manikīru pārlaboja trīs reizes, lai tas ideāli saskanētu ar katru kadru. Darbs tika noslīpēts līdz pilnībai," viņa stāsta.
Lai viņas rokas saglabātos nevainojamas, Aviša atteikusies no daudziem hobijiem, kas agrāk viņai sagādāja prieku. "Man nācās atmest aizraušanos ar riteņbraukšanu. Reiz salauzu plaukstas locītavu un elkoni - tagad vairs nevaru atļauties šādu risku," viņa atzīstas.
Viņa nekad nemazgā traukus bez cimdiem, vienmēr valkā sporta cimdus treniņos un ir atteikusies no boksa, kas agrāk bija viņas iemīļotā nodarbe. "Viss tikai tāpēc, lai manas rokas paliktu ideālas," smaidot saka Aviša.
Skaistumam vajadzīgi rituāli
Pirms katras fotosesijas Aviša veic manikīru un sagatavo rokas atbilstoši klienta vēlmēm. "Man ir dažādi aģenti, kas pārstāv noteiktas ķermeņa daļas - rokas, kājas, kaklu un pat ausis," viņa stāsta.
Pēc viņas teiktā, šis darbs ir fiziski nogurdinošs, taču sniedz milzīgu gandarījumu.
"Tas ir smags darbs, bet katru reizi, kad redzu savas rokas "Chanel" vai "Dior" reklāmā, saprotu - viss bija tā vērts."
Roku modeles noslēpumi:
- Manikīrs pirms katras fotosesijas
- Cimdi trauku mazgāšanai
- Cimdi sporta zālē, lai izvairītos no tulznām
- Nekādu velobraucienu un boksa
- Rokas jākopj tāpat kā aktieris sargā savu balsi