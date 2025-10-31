Laulātais, kas nav bērna bioloģiskais vecāks, var piedalīties bērna ikdienas aprūpē, ja tas notiek ģimenes kopdzīvē un ir saskaņā ar bērna interesēm. Taču tas ir brīvprātīgi un neuzliek juridiskus pienākumus. (Ilustratīvs foto)
Bērni
Šodien 07:49
Lasītāja jautā: "Vai apprecoties rodas juridisks pienākums rūpēties par laulātā bērnu?"
"Vai man ir oficiāls pienākums uzņemties sava laulātā meitas (no iepriekšējās laulības) audzināšanu, ja es to nevēlos? Vai, stājoties laulībā, man juridiski ir uzlikts pienākums audzināt vīra bērnu no viņa iepriekšējās laulības?" jautā lasītāja.
Par bērna aprūpi un audzināšanu atbildīgi ir viņa vecāki – māte un tēvs. Šie pienākumi izriet no bērna un vecāku radniecības, nevis no laulības ar kādu no vecākiem.
Tas nozīmē, ka, stājoties laulībā ar personu, kurai ir bērns no iepriekšējām attiecībām, laulātajam automātiski nerodas juridisks pienākums šo bērnu audzināt vai uzturēt. Bērna vecāki saglabā pilnu atbildību par viņa aprūpi un audzināšanu.
Laulātais, kas nav bērna bioloģiskais vecāks, var piedalīties bērna ikdienas aprūpē, ja tas notiek ģimenes kopdzīvē un ir saskaņā ar bērna interesēm. Šāda līdzdalība ir brīvprātīga un neuzliek juridisku pienākumu vai atbildību par bērna audzināšanas lēmumiem.