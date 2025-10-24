Kā palīdzēt aknes skartai ādai?
Akne ir viena no biežāk sastopamajām ādas problēmām, kas var skart gan jauniešus, gan pieaugušos. Lai mazinātu iekaisumu un izsitumu veidošanos un uzlabotu ādas stāvokli, svarīga ir pareiza un regulāra tās kopšana ar piemērotiem līdzekļiem. Kā to darīt efektīvi un ar ko sākt, skaidro BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja.
Akne ir hroniska ādas slimība, kas skar apmēram 85% jauniešu vecumā no 12 līdz 24 gadiem, taču tā var parādīties arī pēc 25 gadu vecuma, kad to dēvē par pieaugušo akni. Visbiežāk tā izpaužas uz sejas, bet var parādīties arī dekoltē zonā, uz muguras un pleciem. Tās attīstību ietekmē gan ģenētiskie, gan vides faktori – hormonu svārstības, stress, dzīvesveids, uzturs un nepiemērota ādas kopšana, kas veicina sebuma pārprodukciju, poru aizsprostošanos un iekaisuma veidošanos.
Pareiza ādas kopšanas rutīna – pamats cīņai ar akni
Tā kā akne ir iekaisīgs ādas stāvoklis, īpaši būtiska ir pareiza un regulāra kopšana. Piemēroti līdzekļi palīdz novērst pasliktināšanos, samazināt jaunu izsitumu rašanos un mazināt rētu risku.
Ādas kopšanas rutīnai vajadzētu sastāvēt no vairākiem būtiskiem soļiem:
- ādas attīrīšana – izmantojot putas, želeju vai micelāro ūdeni,
- ārstējošo līdzekļu lietošana – recepšu vai bezrecepšu krēmiem un serumiem, kas paredzēti aknes skartai ādai,
- mitrināšana – izvēloties vieglu, poras neaizsprostojošu krēmu; var izvēlēties krēmu ar matējošu efektu vai toni lietošanai no rīta, bet vakaram – mitrinošo līdzekli bez toņa,
- saules aizsargkrēma uzklāšana, kas ir neatņemama rīta rutīnas daļa.
Papildu kopšanai var izmantot lokālus gelus vai krēmus ar cinku, kas palīdz mazināt iekaisumu, apsārtumu un nodrošina antiseptisku iedarbību. Izvēloties produktus, ir vērts pievērst uzmanību to sastāvam – ieteicams, lai tie saturētu salicilskābi, glikolskābi, azelīnskābi, benzoilperoksīdu, cinku, niacinamīdu vai retinolu. Lietojot produktus ar skābēm vai retinolu, īpaši serumus ar augstāku aktīvo vielu koncentrāciju, lietošanu vēlams uzsākt pakāpeniski.
Pievērš uzmanību
Tāpat, izvēloties ādas kopšanas līdzekļus, priekšroka jādod maigiem, tieši aknei paredzētiem produktiem, kas nav komedogēni un nesausina ādu. Lai gan aknes skartā āda bieži ir taukaina, to ir svarīgi mitrināt. Mitrinošajam krēmam jābūt vieglam un poras neaizsprostojošam, savukārt saules aizsargkrēmam – vieglas tekstūras un piemērotam ādai ar noslieci uz akni.
Biežākās kļūdas, kas kavē rezultātu, ir ādas elementu spiešana, pārāk bieža vai agresīva attīrīšana, ādas nemitrināšana, nepiemērota līdzekļa lietošana vai abrazīvu skrubju izmantošana. Jāatceras – uzlabojumi parasti kļūst redzami pēc aptuveni diviem mēnešiem, tāpēc ādas kopšanā nepieciešama pacietība un regularitāte.
Ja pēc vairākām nedēļām, regulāri lietojot aknes skartai ādai paredzētus dermatoloģiskos līdzekļus, netiek novērots uzlabojums, ieteicams konsultēties ar dermatologu, lai noteiktu aknes cēloni un piemeklētu piemērotāko ārstēšanu. Savukārt, ja akne ir izteiktā vai smagā formā, jāvēršas pie dermatologa, lai izvērtētu ādas stāvokli un nozīmētu atbilstošu ārstēšanu.
Skineffect kosmētikas klāstā – īpaša līnija cīņai ar akni
Visu oktobri BENU Aptiekās 40 % atlaide Skineffect pret-aknes līnijas kosmētikai, kas izstrādāta, lai palīdzētu efektīvi rūpēties par aknes skartu ādu. Produktu lietošana ir vienkārša – četru soļu rutīna tīrākai, gludākai un veselīgākai ādai.
Skineffect līnija ietver četrus savstarpēji papildinošus produktus:
- Skineffect Expert attīrošās putas ar pantenolu un betaīnu maigi attīra ādu, novēršot sausuma un saspringuma sajūtu.
- Skineffect Expert pīlinga gēls ar dabīgām pīlinga daļiņām un mentolu nodrošina dziļu poru attīrīšanu un atjauno ādas virsmu.
- Skineffect Expert matējošs krēms ar MAT+ formulu palīdz samazināt sebuma izdalīšanos, padarot ādu matētu un vienmērīgāku.
- Skineffect Expert pretpiņņu gels ar cinku ātri samazina kairinājumu un palīdz novērst jaunu izsitumu veidošanos.
Ar Skineffect ādas kopšana kļūst vienkārša un pārdomāta. Par pareizu lietošanu jautājiet mūsu farmaceitiem BENU Aptiekās visā Latvijā.