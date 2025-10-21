Tīmeklī aktīvi apspriež: cik bērnudārzus varētu piepildīt, ja nebūtu abortu?
Platformā “Threads” lietotāja vanillacofffeee raisījusi diskusiju par abortiem. Saeimas opozīcija – Nacionālā apvienība un “Latvija pirmajā vietā” – vēlas noteikt, ka sievietēm pirms aborta un arī topošā bērna tēvam valsts nodrošinātu iespēju saņemt apmācīta speciālista konsultāciju. Deputāti rosina likumu papildināt ar terminu “nedzimusi dzīvība”, ar ko saprastu “cilvēka dzīvību, kas sākas ar apaugļošanās brīdi, saplūstot vīrieša un sievietes dzimumšūnām”.
Vanillacofffeee spriež, ka “ļoti daudzi brēc par sieviešu tiesībām uz savu ķermeni, bet ērti aizmirst, ka grūtniecības gadījumā sievietē ir vēl viens ķermenis, kuram arī būtu jābūt tiesībām”.
2024. gadā piedzima 12 571 bērns un abortēti vairāk nekā 4000 bērnu (skaitlis nav korekts, jo ietver arī spontānos abortus – Red.), raksta vanillacofffeee. “Cik bērnudārzus var piepildīt ar tādu daudzumu? Nestāstiet pekstiņus, ka jāaizsargā izvarotās un medicīniski apdraudētās sievietes, tas ir niecīgs daudzums no šīs statistikas. Drūmā patiesība ir tāda, ka visi grib turpināt nodarboties ar seksu, bet parocīgi ignorēt iespējamo atbildību, kas tam nāk līdzi.”
Viņai pašai ir četri bērni, un viņa neiestājas par pilnīgu abortu aizliegumu, taču uzskata, ka pēc ieņemšanas bērns nav tikai “šūna”, “auglis” u.tml. Kā domā citi?
Sigija: “Pie abortētiem ir arī pataloģijas. Man ir 4 grūtniecības un 2 bērni. Vienam grūtniecības laikā apstājās sirds, jā, abortēja, jo citādi tas apdraudētu manu dzīvību, pēdējā bija ar ļoti daudz pataloģijām. Es apzinājos, ka neesmu spējīga apzināti radīt. Un man ir 2 lieliski dēli un es nekad nenosodu nevienu. Es nekad nezinu iemeslus. Sodīt ir visvieglāk, un empātija pazudusi.”
Kristīne: “No tevis ir kategorisks ieraksts par abortiem, bet kur ieraksts par bērnu Liepājā, kurš tika piesiets pie radiatora un sists? Gribi vairāk tādus negribētus un nevajadzīgus bērnus, pret kuriem tā izturas? Tādi būs...”
vanillacofffeee: “Nav tiešas saiknes ar šo ierakstu. Kurš var apgalvot, ka šis nabaga sistais pusaudzis bija negribēts bērns? Par to jau ir runa! Ne visi negribētie bērni paliktu negribēti. Un ne visiem gribētajiem bērniem ir jauka laimīga dzīve. Tas tā nestrādā.”
Eva: “Vai sieviete jāsoda par 2 cilvēku bezatbildību? Vai jāiznēsā bērns, kuram ir risks kļūt par nastu 1 vai pat 2 vecāku savienībā? Vai jāsoda nedzimušais bērns ar dzīvi nemīlestībā, būšanu negribētam? Jūsu viedoklī nav empātijas nedz pret sievieti, nedz nedzimušo bērnu. Jūs pati kaut kādā ziņā ienīstat dzimumu, kurā piedzimāt.”
Arta: “Pāri pār 4000 aborti, iekļaujot spontānos abortus, nenotikušos abortus un medicīniskos abortus. Vairāk kā 40% no šiem abortiem NAV bijusi izvēle, bet kāpēc lai tas Jūs interesētu, vai ne. Piepildīsiet bernudārzus ar mirušiem embrijiem.”
Kristīne: “Tu laikam neesi dzirdējusi par ģimenēm, kurās dzemdē, lai saņemtu piedzimšanas pabalstu, par kuru nopirkt jaunu TV. Tu esi ļoti tālu no realitātes.”
Edgars: “Domāju, ka ne mums lemt, ko katrs dara ar savu ķermeni. Ar likumu nevar uzspiest sievietei nevēlamu grūtniecību. Ejam pagātnē, kur sievietei nav teikšanas.”
Līga: “Uzņematies atbildību par sevi tikai un nemoralizējat, ko citām ir jādara ar savu ķermeni. Jo Jūsu dzīvi tas pilnīgi nekā neietekmē.”
Elīna: “Un tagad, lūdzu, atveriet vēlreiz to statistikas lapu, kārtīgi iepazīstaties ar datiem, ja vēlaties mētāties ar skaitļiem, un saprotiet, cik no tiem 4000 ir mākslīgie aborti pēc pašas sievietes vēlmes vai medicīnisku iemeslu dēļ. Cita aina veidojas, un 4000 kaut kur pazūd, ne?”
vanillacofffeee: “Ja paņemsim kā piemēru 1000 nedroša seksa abortus gadā, vai tas jums liekas nieks, nav vērts apspriest? Man daudzi aizrāda par nekorekto statistiku, tomēr nez kāpēc izvairās runāt par to, ka ikkatrs no šiem abortiem varēja kļūt par foršu cilvēku. P.S. Es nevaru izlabot sākotnēji uzrakstīto statistiku, taču diskusijas būtību tas nemaina nemaz.”
Elīna: “Es šobrīd zinu 4 vienas mammas bērnus, kas ievietoti iestādē, 3 ir pirmsskolas vecumā, vai viņi ir forši cilvēki? Protams! Vai ar nežēlīgu bagāžu un emocionālajām traumām? Pavisam noteikti.”
Zanda: “Un tad būtu vēl daudz vairāk negribētu, pamestu, badā mērdētu un nepiemērotos apstākļos esoši bērni. Piekrītu, ka visiem ir tiesības dzīvot, komfortabli, nevis mocībās. Mūsu pašu centri nespēj nodrošināt drošību šiem bērniem.”
Vanillacofffeee: “Tas jau tikai jūsu pieņēmums, ka visi sākotnēji negribētie bērni augtu mocībās. Sekas šim pieņēmumam ir neatgriezeniskas. Laba daļa sieviešu, kas sākotnēji uztvertu grūtniecību kā bezizeju, laika gaitā savas problēmas atrisinātu un viss nokārtotos. Un katra šāda glābta grūtniecība ir vērtība, jo katra no tām rezultējas ar cilvēka nākšanu pasaulē. Taču, ja normalizējam abortu kā risinājumu it kā nelabvēlīgos apstākļos, pie šiem pozitīvajiem iznākumiem nemaz nevaram nonākt.”
Adele: “Lielākajā daļā abortu gadījumu tas nav bērns, bet auglis. Auglis, kurš līdz dzimšanas brīdim ir pilnībā atkarīgs no mātes, tātad tā ir tikai un vienīgi mātes izvēle un neviena cita.”
Krišjānis: “Šūnu kopas nav bērni, attiecīgi tiesības nekad nav bijušas. Vajag iemācīties, kāpēc ārsti atļauj veikt abortus un līdz cik nedēļām, tad nebūs šāds jūsu dīvainais apjukums.”
Vanillacofffeee: “Man nav nekāda apjukuma. Es mazītiņus bērniņus nesaucu par šūnu kopām, lai padarītu aborta faktu mazāk drausmīgu. Jūs un es arī esam šūnu kopas. Mūs no mazajām šūnu kopām šķir tikai laiks, kas ir atvēlēts, lai izaugtu.”
Kristīne: “Ja mēs izejam pēc šīs pašas loģikas – tad arī katrs spermatozoīds ir potenciāla dzīvība. Tas nozīmētu, ka jebkura ejakulācija ārpus apaugļošanas vai jebkura neizmantota olšūna ir “dzīvības iznīcināšana”.”
Līva: “Bez mūsdienu medicīnas milzīgs skaits grūtniecību vispār netiktu pamanītas, jo 10–20% no visām grūtniecībām beidzas spontānajā abortā. Kamēr bērns nav dzīvotspējīgs ārpus dzemdes, teikt “auglis” ir pilnīgi normāli. Savukārt aborti ir bijuši vienmēr un visur, aizliegt iespējams tikai medicīniski drošu piekļuvi tiem.”
hockey_momy: “Ziniet, ja es būtu stāvoklī un analīzes uzrādītu, ka bērns ir ar patoloģijām, es taisītu abortu! Ja izvarotu – taisītu abortu! Šī ir sievietes izvēle, ko viņa dara ar savu ķermeni, nevienam citam par to nav nekādas teikšanas! Un piedodiet atvainojiet, dzīvot kur? Bērnu namā? Jūs vispār stādaties priekšā, cik tur ir daudz nelaimīgu bērnu?”
Solvita: “Piekrītu un katrs jau atbild pats par sevi, ne mums tiesāt un nosodīt otru. Vajag vairāk palasīt grāmatas, piemēram, “Dvēseles ceļojums”, kā dvēseles izvēlās savu nākamo ķermeni, kaut arī tas būs aborts, tad tā tam arī jānotiek, jo viss ir tā Dieva Kunga rokās.”
nikoolaa66: “Cik no tiem 4000 ir abortēti dēļ augļa defektiem, un cik spontānie vai “missed” aborti?” Mēs nevaram uzņemties atbildību par citu cilvēku izvēlēm. Ja aizliegsim abortus, pieaugs kriminālo abortu skaits!”
Inga: “Tie bērni ir jāpabaro, jāizglīto un jādod medicīniskā aprūpe. Cik valsts ir gatava rūpēties? Tagad visi bļauj, ka tā ir vecāku atbildība. Nu, tad es laižu pasaulē tik, cik spēju uzturēt.”
Līva: “Bet vai padomāji, cik daudz bērnu no šiem 4000 dzīve būs nožēlojama, bez mīlestības un rūpēm, vai svaidīsies pa bērnu namiem, tikai tāpēc, ka bērnu negribēja? Ticu, ka aborts kā izvēles iespēja bieži vien ir labākā izvēle!”
Sintija: “Varētu padomāt, ka mums tajos bērnudārzos tik daudz brīvu vietu visu laiku...”
Linda: “Patiesība ir tāda, ka sabiedrība visus šos nedzimušos bērnus nemaz nevarētu uzturēt. Latvija ir labs piemērs – bērnudārzi pilni, skolās trūkst skolotāju. Nerunājot par bērnu namiem un bērniem nelabvēlīgās ģimenēs, kuriem nav atbalsta. Katra sieviete, kas pārtrauc grūtniecību, domā par bērna dzīves kvalitāti.”
Agris: “Kāda jēga, ja piedzimst negribēts bērns, kas iespējams kļūst par sociālo nastu? Un visticamāk ir “ļoti laimīgs”!? Jums, ka tik izpildīt kvotas.”
Jana: “Skaidrs. Jāievieš tiesa pirms katra aborta, jo kurš cits gan var salikt svaru kausos šīs izvēles? Bet vārdu izvēle “sievietes vēlmes” liek man domāt, ka vienīgā sodāmā par savām vēlmēm ir sieviete.”
Marija: “Sievietei ir tiesibas uz savu ķermeni. Kad kāds krāns nevar to pie sevis paturēt, kāpēc sievietei jācīnās ar sekām? Jā, skumji, katram ir tiesības dzīvot, bet katram bērnam kas dzimst, ir tiesības dzīvot tur, kur viņu gaida, nevis nicina. Tie 4000 bērnu būtu dzimuši un 99,8% gadījumu būtu nīsti un apgrūtinājums. Ir jādara citas lietas, nevis jāaizliedz aborti.”
Madara: “Jā, es arī nesen meklēju šo info… Ļoti skumji. Tie ir bērni, kas “traucējuši” sievietes plāniem. Ģimenes plāniem! Neplānotas grūtniecības, īpaši jauniešiem, joprojām ir izglītības trūkums! Māca tikai par kontracepciju, slimībām, bet ne to, kā rodas dzīvība, kā attīstās bērniņš. Katrai meitenei vajadzētu iziet auglības atpazīšanas kursus! Vispār skolā to mācīt! Arī puišiem.”
Eduards: “Cik bērnus no bērnunama jau adoptējāt un cik vēl plānojat? Auglis nav cilvēks, līdz brīdim, kamēr nevar funkcionēt ārpus mātes. Recepte abortu skaita samazināšanai ir sen zināma. Seksuālā izglītošana skolās. Uzmini, ko par to domā tie paši dalbajobi no NA un LPV, kuri bīda abortu aizliegšanu? (un tā ir aizliegšana, jo, juridiski atzīstot, ka auglis ir dzīva būtne kopš ieņemšanas brīža, aizliegt ir elementārs nākamais solis).”