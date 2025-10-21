Laila Strelča pēc 20 gadu dzīves Īrijā atgriežas mājās un atver skaistuma salonu Balvos
Laila Strelča pēc vairāk nekā 20 gadu dzīves ārzemēs 2023. gada rudenī atgriezās Latvijā – Viļakā. Īrijā viņa bija izveidojusi savu skaistumkopšanas salonu, un arī šeit Laila turpina iesākto un darbojas skaistuma biznesā.
Lailas atgriešanās Latvijā un sava biznesa uzsākšana nebija viegla, bet drosmīgi soli pa solim viņa devās pretī mērķim. Laila atrada telpas un iekārtoja manikīra un pedikīra kabinetu Viļakā, kā arī salonu Balvos.
Pieredze uzņēmējdarbībā ļāva viņai drosmīgi pieteikties Balvu novada konkursā “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalstam Balvu novadā”. Projekta pieteikumā “Mikropigmentācijas pakalpojumu sniegšana Balvu novadā” viņa saņēma atbalstu, vēstī Balvu novada pašvaldības iestāde "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs".
Laila arī apmeklēja apmācības darbam ar mikropigmentācijas iekārtu, kas ļauj veikt kvalitatīvas procedūras sejas zonai – uzacīm, lūpām un acu līnijām. Iegādātā iekārta dod iespēju arī noņemt jau uzlikto permanentā grima pigmentu.
Ieguldot arī personīgos līdzekļus, Laila Strelča ir izremontējusi un atvērusi salonu “PMU&LASER_DeLaila” Balvos, Partizānu ielā 47 (2. stāvā). Viļakā viņa turpina sniegt manikīra un pedikīra pakalpojumus. Informāciju par kontaktiem un darba laikiem meklējiet Facebook un Instagram profilā DeLaila.