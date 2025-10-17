FOTO, VIDEO: Stockmann svin 22. dzimšanas dienu un atklāj atjaunoto sieviešu modes stāvu
Šodien Stockmann veikalā norisinājās īpaša notikumu sērija, svinot 22 gadu jubileju un atklājot pilnībā renovēto sieviešu modes stāvu – vietu, kur elegances un mūsdienīguma sajaukums rada ideālu iepirkšanās pieredzi..
Visi apmeklētāji tika aicināti uz modes skati, kurā tika prezentētas jaunākās rudens-ziemas tendences, ko sagatavojis stilists Sintija Selicka-Užane. Pasākuma vadību uzņēmās DJ Kristīne Stakena, kura rūpējās par dzirkstošo noskaņu.
Viesi varēja iepazīties ar Stockmann Noom dizaineres Millas Terho jaunākajiem darbiem, kā arī baudīt stilistu Jūlijas Verbickas, Lauras Arnicānes, Ingas Krievas un Lailas Aules padomus, kas palīdzēja atrast ideālo stilu un piedāvāja iedvesmu no modes pasaules.
Visiem apmeklētājiem tika piedāvātas dzimšanas dienas atlaides un īpaša atmosfēra, kas radīja neaizmirstamu pieredzi. Pasākuma apmeklētājiem bija jāievēro "Fashionable noon" dress code, kas papildināja svētku noskaņu.
Elegance un mūsdienīgums – Stockmann svin jubileju un atklāj atjaunoto modes stāvu
Šodien Stockmann veikalā norisinājās īpaša notikumu sērija, svinot 22 gadu jubileju un atklājot pilnībā renovēto sieviešu modes stāvu – vietu, ...