Šonedēļ populārākie vārdi - Dainis un Daina, populārākais bērnu vārds - Amanda
No kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie ir Dainis (4782) un Daina (4058), savukārt populārākais bērnu vārds ir Amanda - jau 35 šogad dzimušām meitenītēm vecāki devuši šo skanīgo vārdu.
No kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Amanda (3208), Leonīds (2246), Renāte (1885), Beāte (1525) un Beatrise (1056), liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati.
Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Dainida (17), Severīns (27), Urzula (31), Amanta (34), Irīda (44), Mudrīte (52) un Leonīda (94).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 172 Modrītes, 147 Īrisas, 120 Kaivas un 102 Airisas.
Jaundzimušo bērnu vārdu popularitātes līdere ir jau pieminētā Amanda (25), diezgan populāri ir arī vārdi Beatrise (18), Beāte (16) un Renāte (10).
Divas 2025. gadā dzimušas meitenītes tikušas pie vārda Īrisa, savukārt pa vienai reizei vecāki šogad bērniem devuši vārdus Leonīds, Urzula un Daina. Citi šīs nedēļas aktuālie vārdi pagaidām jaundzimušajiem šogad nav reģistrēti.