Daudzi bērni nezina, ka ir pieejams drošs un anonīms atbalsts.
Bērni
Šodien 15:49
Palīgs krīzes situācijās: kāpēc svarīgi informēt bērnus par uzticības tālruni?
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas, anonīms un diennakts atbalsta pakalpojums Latvijā, kas sniedz emocionālu un praktisku palīdzību bērniem un jauniešiem sarežģītās situācijās. Šis resurss veicina bērnu drošības sajūtu un pašapziņu, nodrošinot pieejamu atbalstu jebkurā brīdī.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inpekcijas paspārnē darbojas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111. Tas ir bezmaksas, anonīms un diennakts atbalsta pakalpojums bērniem un jauniešiem visā Latvijā.
Piezvanot uz uzticības tālruni, speciālisti sniedz emocionālu atbalstu, palīdz atrisināt sarežģītas dzīves situācijas un norāda, kur vērsties pēc praktiskas palīdzības.
Kāpēc ir svarīgi informēt bērnus par uzticības tālruni?
- Daudzi bērni nezina, ka ir pieejams drošs un anonīms atbalsts.
- Savlaicīga saziņa ar speciālistu var mazināt krīzes situācijas un novērst nopietnākas problēmas.
- Bērnam ir iespēja saņemt palīdzību arī tad, ja viņš nevēlas, baidās vai kaut kādu iemeslu dēļ, nevar vērsties pie pieaugušajiem savā tuvumā. Nereti bērni jūtas vainīgi un neuzdrīkstas runāt par notikušo.
- Saruna ar uzticības tālruni veicina bērna drošības sajūtu un paļāvību, ka viņš nav viens.
Speciālisti aicināti runāt ar bērniem par uzticības tālruni
- Ikdienas sarunās – pieminot, ka šis ir resurss, ko var izmantot jebkurā brīdī, jo ir pieejams visu diennakti.
- Krīzes vai stresa situācijās – paskaidrojot, ka uzticības tālrunis ir vieta, kur vienmēr uzklausīs un palīdzēs, nenosodīs.
- Izglītojošās aktivitātēs – lekcijās, nodarbībās vai sarunās par drošību, attiecībām un bērnu tiesībām.
- Personīgi – ja bērns izpauž grūtības, atgādiniet par tālruni kā drošu vietu, kur runāt.
Ko bērns iegūst, zinot par uzticības tālruni?
- Anonimitāti un drošību – var runāt brīvi, neuztraucoties par nosodījumu.
- Emocionālu atbalstu – saruna palīdz justies saprastam un sadzirdētam.
- Praktisku palīdzību – informāciju, kur vērsties un kā rīkoties konkrētā situācijā.
- Pašapziņas stiprināšanu – sajūtu, ka viņa viedoklis un izjūtas ir svarīgas.
- Pastāvīgu pieejamību – tālrunis darbojas 24/7 un vienmēr ir sasniedzams.