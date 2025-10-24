Zinātne satiekas ar mākslu: Filorga prezentē ādas revitalizācijas mākslu
10. oktobrī estētiskās medicīnas pasaule nonāca uzmanības centrā, kad FILORGA, pirmā estētiskās medicīnas laboratorija Francijā, organizēja ekskluzīvu pasākumu mūsdienīgajā Ola Foundation mākslas galerijas telpās — iespaidīgu inovāciju, performanču un ādas revitalizācijas svinību vakaru.
Vakaru vadīja Baiba Vītiņa, ar dabisku grāciju un inteliģentu vieglumu radot klātesošajiem sajūtu, ka saistums nav tikai ārējs rituāls, bet attieksme pret sevi un dzīvi.
Vakars pulcēja dermatologus, estētiskās medicīnas ārstus un klīniku pārstāves — sievietes, kuru profesionālā ikdiena veltīta ādas veselībai, harmonijai un estētiskai līdzsvarotībai.
Klātesošo vidū bija arī sabiedrībā zināmas digitālā satura veidotājas Agnese Skrastīte (Agnese Reels), Alīna Peinere un Lelde Beāte, kuru radītais saturs iedvesmo ar estētiku, radošumu un sievišķīgu pašizpausmi. Klātesošo vienoja kopīga izpratne par skaistumu kā iekšēju līdzsvaru un ārēju izpausmi, radot atmosfēru, kur zinātne, estētika un iedvesma saplūda vienotā pieredzē.
Jau no pirmajām minūtēm viesi tika ievilināti FILORGA pasaulē — sagaidīti ar iespaidīgiem stilta gājējiem, dzīvo mūziku un glāzi rozā vīna, viņi devās ceļojumā, kurā zinātnes stāsts tika apvienots ar teātra mākslu.
Vakars bija veltīts FILORGA inovatīvajam mantojumam. Dr. Michel Tordjman 1978. gadā dibinātā laboratorija revolucionizēja ādas atjaunošanu, izstrādājot NCTF® — mezoterapijas šķīdumu ar 59 aktīvajām sastāvdaļām, kas uzlabo ādas kvalitāti. Šis novatoriskais risinājums kļuva par pamatu FILORGA kosmētikas līnijai — ādas kopšanai, kas papildina estētiskās procedūras un nodrošina redzamus rezultātus arī mājas apstākļos.
Pasākuma centrā bija jaunā, uzlabotā NCEF kompleksa prezentācija, kas tagad optimizēts ar 10 efektīvākajām sastāvdaļām lietošanai uz ādas. Nevis tradicionāla prezentācija, bet gan daudzsajūtu pieredze — FILORGA pārvērta aktīvās vielas mākslinieciskās instalācijās, ļaujot viesiem redzēt, sajust un pieredzēt katras sastāvdaļas iedarbību.
Vakara gaitā zinātne un māksla savijās vairākās iespaidīgās performancēs — katra tika veidota ne tikai, lai izklaidētu, bet arī pārnestu sarežģītus bioķīmiskos procesus emocionālā, vizuālā veidā, ko viesi varēja patiesi izprast:
- Aminoskābes (arginīns, glicīns, taurīns) atklāja ceļojumu ar enerģisku pikseļu deju, simbolizējot šo būvelementu neredzamo, bet būtisko darbu šūnu enerģijas veicināšanā, fibroblastu stimulēšanā un ādas tvirtuma un elastības uzturēšanā.
- Minerāli (nātrija PCA, magnijs) tika attēloti elastīgā akrobātiskā priekšnesumā, kas parādīja to nozīmi kā ādas pamata atbalsta sistēmai — mitruma piesaistīšanā tur, kur tas visvairāk nepieciešams, barjeras stiprināšanā un optimālu reģenerācijas apstākļu radīšanā.
- Vitamīni (niacinamīds, E vitamīns) tika atdzīvināti dinamiskā gaismas dejas priekšnesumā, ilustrējot, kā tie darbojas kā ādas “inteliģentie stratēģi”: uzlabo toni, palielina mirdzumu un aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa, saglabājot to vitalitāti.
- Hialuronskābe tika pārvērsta plūstošā, iesaistošā instalācijā, kas atspoguļoja šīs spēcīgās molekulas spēju apņemt ādas šūnas, piesaistīt ūdeni dziļākajos slāņos un atjaunot mitruma rezerves, padarot ādu tvirtāku, gludāku un jauneklīgāku.
- Antioksidants ergotionīns tika attēlots kā gracioza balerīna caurspīdīgā sfērā — šūnu aizsardzības metafora. Tāpat kā sfēra aizsargā dejotāju, ergotionīns neitralizē brīvos radikāļus, saglabā šūnu enerģiju un palīdz ādai palikt izturīgai pret ikdienas stresoriem.
- Visbeidzot, NAD — koenzīms, kas nodrošina reģenerāciju, atjaunošanos un izturību — tika attēlots elpu aizraujošā finālā: dejotāja ar spīdošiem LED spārniem iemiesoja enerģijas impulsu, kas nodrošina katru vitālu ādas procesu un uztur tās dinamisku, starojošu izskatu.
Programma nebija tikai vizuāli iespaidīga, bet arī ļoti interaktīva. Viesi vakara gaitā savāca slepenus burtus, kas bija saistīti ar katru sastāvdaļu, un pasākuma noslēgumā piedalījās aizraujošā loterijā, kurā tika izlozētas ekskluzīvas FILORGA balvas. Trīs laimīgie tika paziņoti uz skatuves, radot prieka un sajūsmas mirkļus.
“Šis vakars nebija tikai mūsu zinātniskā mantojuma svinēšana — tas bija veids, kā zinātni pārvērst par pieredzi,” sacīja Jana Madžule, FILORGA pārstāve Latvijā. “Ar atjaunoto NCEF kompleksu FILORGA turpina savu misiju — apvienot estētiskās medicīnas zināšanas ar progresīvu kosmētikas zinātni, radot rezultātus, kas ir gan klīniski iedvesmoti, gan sensoriāli baudāmi.”
Vakars noslēdzās ar iedvesmu — viesi devās mājās ar dziļāku izpratni par zinātni, kas slēpjas aiz FILORGA ādas kopšanas produktiem, un pārliecību, ka skaistums savā modernākajā izpausmē sākas šūnu līmenī.
Zinātne satiekas ar mākslu: FILORGA prezentē ādas revitalizācijas mākslu
FILORGA dibināta 1978. gadā, FILORGA ir pirmā estētiskās medicīnas laboratorija Francijā, kas pazīstama ar savu pionierdarbu mezoterapijas jomā un ikonisko NCTF® kompleksu. Mūsdienās FILORGA turpina apvienot medicīnas inovācijas ar ikdienas ādas kopšanu, piedāvājot progresīvas formulas, kas nodrošina klīniski iedvesmotus rezultātus un sensoriālas pieredzes vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē.
Produktus meklējiet Latvijas lielākajos aptieku tīklos un e-aptiekās.
Filorga produktus var iegādāties Latvijas lielākajos aptiekas tīklos.